Російський маркетплейс Wildberries придбав у грузинського уряду чотири земельні ділянки загальною площею понад 19 гектарів неподалік міста Руставі. Не виключено, що там можуть з'явитися складський або логістичний комплекс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider .

Відповідна інформація відображена у звіті незалежного грузинського Центру досліджень економічної політики (EPRC).

"Концентрація чотирьох ділянок в одній локації у поєднанні з документально підтвердженою складською діяльністю оператора дозволяє припустити, що дана територія може призначатися для розміщення складського або логістичного комплексу", - йдеться у доповіді.

Локальним оператором Wildberries у Грузії є компанія Transcom Group LLC. Російський маркетплейс розпочав роботу на грузинському ринку 22 жовтня 2024 року, використовуючи франчайзингову модель.

Водночас, як зазначають дослідники, з 2024 року директором та єдиним акціонером Transcom Group є Сергі Твалчрелідзе.

Він відомий як спонсор правлячої партії Грузії "Грузинська мрія" та діловий партнер депутата парламенту від цієї політичної сили Георгія Барвенашвілі.

Інші напрямки діяльності Wildberries

Окрім придбання землі поблизу Руставі, Wildberries розширює свою діяльність у країні й за іншими напрямками. Зокрема, компанія орендувала складське приміщення площею 12 816 квадратних метрів у селі Гамарджвеба.

Також маркетплейс готується запустити у Тбілісі службу таксі. У жовтні Transcom Group оголосила про проведення двох тендерів, які передбачають брендування транспортних засобів для нового сервісу WB Taxi.

Це свідчить про наміри компанії розвивати у Грузії не лише онлайн-торгівлю та логістичну інфраструктуру, а й транспортні послуги.

"Компанія стрімко розширює діяльність у Грузії на тлі санкцій проти її засновниці", - наголошують автори доповіді.

ЄС запровадив санкції проти засновниці Wildberries Тетяни Кім 16 листопада.