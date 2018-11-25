В WikiLeaks заявили о подделке в выложенных хакерами документах

Фото: Джулиан Ассанж (flickr.com/Cancillería del Ecuador)

Среди бумаг была инструкция по противодействию дезинформации России

Эксперты WikiLeaks проанализировали опубликованные группой Anonymous документы, которые принадлежат британскому проекту Integrity Initiative и сообщили, что часть из них "демонстрирует признаки фальсификаций". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу WikiLeaks в Twitter.

Так, говорится о документах, которые были опубликованы накануне. В них были и руководства, в которых было сказано, что британский проект подразумевает создание кластеров специалистов в политических, военных, академических и других областях, которые будут отслеживать и анализировать примеры дезинформации в своей стране.

Кроме того, была найдена и инструкция по противодействию российской дезинформации.

"Предполагаемые внутренние документы британской правительственной сети влияния, ориентированные главным образом на Европу и США, появляются на сайте, который, как утверждается, часто используется российскими государственными хакерами", - говорится в сообщении WikiLeaks.

Специалисты, по информации представителей организации, проанализировали эти документы и выяснили, что "часть из них демонстрирует признаки фабрикаций". Какие именно бумаги эксперты WikiLeaks заподозрили в подделке, в организации не уточнили, как и не предоставили остальных комментариев по поводу проделанного специалистами анализа.

Purported internal documents, from a UK government "counter-Russia" influence network targeting mostly Europe and US, appear on site often alleged to be used by Russian state hackers. https://t.co/z7txm6tYdu — WikiLeaks (@wikileaks) November 24, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подал иск в суд против правительства Эквадора.