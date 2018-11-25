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У WikiLeaks заявили про підробку у викладених хакерами документах

Новини » Політика    25.11.2018 - 00:18
У WikiLeaks заявили про підробку у викладених хакерами документах
Фото: Джуліан Ассанж (flickr.com/Cancillería del Ecuador)

Серед паперів була інструкція з протидії дезінформації Росії

Експерти WikiLeaks проаналізували опубліковані групою Anonymous документи, які належать британському проекту Integrity Initiative і повідомили, що частина з них "демонструє ознаки фальсифікацій". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку WikiLeaks в Twitter.

Так, йдеться про документи, які були опубліковані напередодні. У них були і керівництва, в яких було сказано, що британський проект передбачає створення кластерів фахівців в політичних, військових, наукових та інших областях, які будуть відслідковувати і аналізувати приклади дезінформації в своїй країні.

Крім того, була знайдена інструкція щодо протидії російської дезінформації.

"Передбачувані внутрішні документи британської урядової мережі впливу, орієнтовані головним чином на Європу і США, з'являються на сайті, який, як стверджується, часто використовується російськими державними хакерами", - йдеться в повідомленні WikiLeaks.

Фахівці, за інформацією представників організації, проаналізували ці документи і з'ясували, що "частина з них демонструє ознаки фабрикацій". Які саме папери експерти WikiLeaks запідозрили у підробці, в організації не уточнили, як і не надали інших коментарів з приводу зробленого спеціалістами аналізу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж подав позов до суду проти уряду Еквадору.

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