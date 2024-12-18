WhiteBIT запускає QuickSend для миттєвих транзакцій

Найбільша криптовалютна біржа Європи WhiteBIT оголошує про запуск нової функції QuickSend - вона дозволяє здійснювати найшвидші та найзручніші транзакції криптовалюти між користувачами платформи. Відтепер для переказу коштів достатньо лише вказати нікнейм отримувача.

QuickSend: найшвидший спосіб переказу криптовалюти

QuickSend надає можливість переказувати кошти безоплатно без зайвих кроків та комісій. Користувачі можуть додавати персональні повідомлення до своїх транзакцій, що робить процес більш особистим та зручним. Функція стане у пригоді як активним користувачам, які потребують швидких транзакцій у повсякденному житті, так і для міжнародних платежів, оскільки є економічно вигідною.

Ваші транзакції як діалог: чат із QuickSend

Вся історія транзакцій та спілкування зберігається у вигляді чату між відправником та отримувачем, забезпечуючи простий доступ до інформації та контроль над фінансами. Таким чином QuickSend сприяє більш сучасному використанню криптовалюти, роблячи її привабливою для ширшої аудиторії.

Згідно з прогнозами Statista, вартість миттєвих транзакцій зросте з 22 мільярдів доларів США до 58 мільярдів доларів США до 2028 року. WhiteBIT прагне бути на передовій цих змін, пропонуючи інноваційні рішення, що відповідають сучасним вимогам до швидкості та доступності транзакцій.

Shake-to-Send: нова ера інтерактивних криптоплатежів

Крім того, WhiteBIT стала першою біржею на крипторинку, яка впровадила інтерактивну функцію Shake-to-Send у своєму мобільному застосунку. Завдяки Shake-to-Send користувачі можуть просто потрясти свої телефони, щоб ініціювати транзакцію. Функція працює в радіусі 30 метрів і виводить миттєві транзакції на новий рівень для криптоплатежів.

"Запуск QuickSend і Shake-to-Send демонструє нашу відданість інноваціям і створенню інструментів, які відповідають потребам сучасного користувача. Ми прагнемо зробити криптовалюти максимально доступними та зручними, перетворюючи складні технології на зрозумілі рішення для всіх. Ці функції є важливими кроками у нашій місії сприяти масовому впровадженню блокчейн-технологій у світі", - зазначив засновник та CEO WhiteBIT Володимир Носов.