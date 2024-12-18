ua en ru
Ср, 18 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

WhiteBIT запускає QuickSend для миттєвих транзакцій

Середа 18 грудня 2024 15:30 promo
UA EN RU
WhiteBIT запускає QuickSend для миттєвих транзакцій Фото: WhiteBIT запускає QuickSend для миттєвих транзакцій (прес-служба компанії)
Автор: Олександр Мороз

Компанія WhiteBIT представляє Shake-to-Send - першу на ринку функцію для криптовалют у мобільному застосунку, яка спрощує транзакції до одного руху телефоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Найбільша криптовалютна біржа Європи WhiteBIT оголошує про запуск нової функції QuickSend - вона дозволяє здійснювати найшвидші та найзручніші транзакції криптовалюти між користувачами платформи. Відтепер для переказу коштів достатньо лише вказати нікнейм отримувача.

QuickSend: найшвидший спосіб переказу криптовалюти

QuickSend надає можливість переказувати кошти безоплатно без зайвих кроків та комісій. Користувачі можуть додавати персональні повідомлення до своїх транзакцій, що робить процес більш особистим та зручним. Функція стане у пригоді як активним користувачам, які потребують швидких транзакцій у повсякденному житті, так і для міжнародних платежів, оскільки є економічно вигідною.

Ваші транзакції як діалог: чат із QuickSend

Вся історія транзакцій та спілкування зберігається у вигляді чату між відправником та отримувачем, забезпечуючи простий доступ до інформації та контроль над фінансами. Таким чином QuickSend сприяє більш сучасному використанню криптовалюти, роблячи її привабливою для ширшої аудиторії.

Згідно з прогнозами Statista, вартість миттєвих транзакцій зросте з 22 мільярдів доларів США до 58 мільярдів доларів США до 2028 року. WhiteBIT прагне бути на передовій цих змін, пропонуючи інноваційні рішення, що відповідають сучасним вимогам до швидкості та доступності транзакцій.

Shake-to-Send: нова ера інтерактивних криптоплатежів

Крім того, WhiteBIT стала першою біржею на крипторинку, яка впровадила інтерактивну функцію Shake-to-Send у своєму мобільному застосунку. Завдяки Shake-to-Send користувачі можуть просто потрясти свої телефони, щоб ініціювати транзакцію. Функція працює в радіусі 30 метрів і виводить миттєві транзакції на новий рівень для криптоплатежів.

"Запуск QuickSend і Shake-to-Send демонструє нашу відданість інноваціям і створенню інструментів, які відповідають потребам сучасного користувача. Ми прагнемо зробити криптовалюти максимально доступними та зручними, перетворюючи складні технології на зрозумілі рішення для всіх. Ці функції є важливими кроками у нашій місії сприяти масовому впровадженню блокчейн-технологій у світі", - зазначив засновник та CEO WhiteBIT Володимир Носов.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Криптоіндустрія
NEWS
Подоляк про розміщення миротворчих військ в Україні: у найближчій перспективі навряд чи
Подоляк про розміщення миротворчих військ в Україні: у найближчій перспективі навряд чи
DAILY
Ще один "податок" з зарплат? Що не так з ідеєю про примусовий викуп державних облігацій
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Ще один "податок" з зарплат? Що не так з ідеєю про примусовий викуп державних облігацій