WhiteBIT запускает QuickSend для мгновенных транзакций

Компания WhiteBIT представляет Shake-to-Send - первую на рынке функцию для криптовалют в мобильном приложении, которая упрощает транзакции до одного движения телефоном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Крупнейшая криптовалютная биржа Европы WhiteBIT объявляет о запуске новой функции QuickSend - она позволяет осуществлять самые быстрые и удобные транзакции криптовалюты между пользователями платформы. Теперь для перевода средств достаточно лишь указать никнейм получателя.

QuickSend: самый быстрый способ перевода криптовалюты

QuickSend предоставляет возможность переводить средства бесплатно без лишних шагов и комиссий. Пользователи могут добавлять персональные сообщения к своим транзакциям, что делает процесс более личным и удобным. Функция пригодится как активным пользователям, которые нуждаются в быстрых транзакциях в повседневной жизни, так и для международных платежей, поскольку является экономически выгодной.

Ваши транзакции как диалог: чат с QuickSend

Вся история транзакций и общения сохраняется в виде чата между отправителем и получателем, обеспечивая простой доступ к информации и контроль над финансами. Таким образом QuickSend способствует более современному использованию криптовалюты, делая ее привлекательной для более широкой аудитории.

Согласно прогнозам Statista, стоимость мгновенных транзакций вырастет с 22 миллиардов долларов США до 58 миллиардов долларов США к 2028 году. WhiteBIT стремится быть на передовой этих изменений, предлагая инновационные решения, отвечающие современным требованиям к скорости и доступности транзакций.

Shake-to-Send: новая эра интерактивных криптоплатежей

Кроме того, WhiteBIT стала первой биржей на крипторынке, которая внедрила интерактивную функцию Shake-to-Send в своем мобильном приложении. Благодаря Shake-to-Send пользователи могут просто потрясти свои телефоны, чтобы инициировать транзакцию. Функция работает в радиусе 30 метров и выводит мгновенные транзакции на новый уровень для криптоплатежей.

"Запуск QuickSend и Shake-to-Send демонстрирует нашу приверженность инновациям и созданию инструментов, которые отвечают потребностям современного пользователя. Мы стремимся сделать криптовалюты максимально доступными и удобными, превращая сложные технологии в понятные решения для всех. Эти функции являются важными шагами в нашей миссии способствовать массовому внедрению блокчейн-технологий в мире", - отметил основатель и CEO WhiteBIT Владимир Носов.