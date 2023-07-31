WhiteBIT уклала партнерство з MoneyGram: дозволить конвертувати USDC у готівкову

Криптовалютна біржа WhiteBIT уклала партнерство із MoneyGram та Stellar Development, завдяки чому з'явилася можливість конвертувати цифрову валюту одразу у готівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення WhiteBIT .

Тепер верифіковані користувачі біржі з України можуть обмінювати напряму стейблкоїн USDC у готівкову гривню, долар та євро у залучених відділеннях MoneyGram на території України.

Заснований на блокчейні Stellar сервіс наразі є єдиною можливістю конвертувати криптовалюту одразу у готівку для криптоспільноти WhiteBIT в Україні.

Таким чином, компанія намагається зробити користування криптовалютами ще зручнішим, адже це є можливістю швидко отримати готівку для користувачів криптобіржі з України.

Для конвертації USDC, авторизованому користувачу біржі потрібно перейти до основного балансу свого акаунту WhiteBIT, знайти USDC та натиснути "Вивести", а потім обрати MoneyGram як спосіб зняття. Далі необхідно обрати бажану валюту готівки та пройти підтвердження особи у MoneyGram. Після підтвердження транзакції, у деталях операції можна подивитися контрольний номер.

Для отримання готівки у відділенні треба надати свої документи та контрольний номер переказу. Варто зауважити, що курс конвертування розраховується MoneyGram.

Послуга надаватиметься без комісії до червня 2024 року.

Нагадаємо, WhiteBIT - одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України. WhiteBIT була заснована ще у 2018 році.

На цей час компанія налічує 1000 фахівців. На біржі представлено понад 350+ торгових пар, 270+ активів та 10+ державних валют. Найвищий середньодобовий обсяг торгів становить понад $2,5 млрд.