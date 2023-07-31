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WhiteBIT заключила партнерство с MoneyGram: позволит конвертировать USDC в наличные

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Понедельник 31 июля 2023 13:02
WhiteBIT заключила партнерство с MoneyGram: позволит конвертировать USDC в наличные Фото: WhiteBIT заключила партнерство с MoneyGram: позволит конвертировать USDC в наличные (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Криптовалютная биржа WhiteBIT заключила партнерство с MoneyGram и Stellar Development, благодаря чему появилась возможность конвертировать цифровую валюту сразу в наличные деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение WhiteBIT.

Теперь верифицированные пользователи биржи из Украины могут обменивать напрямую стейблкоин USDC в наличную гривну, доллар и евро в привлеченных отделениях MoneyGram на территории Украины.

Основанный на блокчейне Stellar сервис является единственной возможностью конвертировать криптовалюту сразу в наличные для криптосообщества WhiteBIT в Украине.

Таким образом, компания пытается сделать пользование криптовалютами еще более удобным, ведь это возможность быстро обналичить пользователей криптобиржи из Украины.

Для конвертации USDC, авторизованному пользователю биржи, нужно перейти к основному балансу своего аккаунта WhiteBIT, найти USDC и нажать "Вывести", а затем выбрать MoneyGram как способ снятия. Далее необходимо выбрать желаемую валюту наличных и пройти подтверждение личности в MoneyGram. После подтверждения транзакции в деталях операции можно посмотреть контрольный номер.

WhiteBIT заключила партнерство с MoneyGram: позволит конвертировать USDC в наличные

WhiteBIT заключила партнерство с MoneyGram: позволит конвертировать USDC в наличные

Для получения наличных денег в отделении нужно предоставить свои документы и контрольный номер перевода. Следует заметить, что курс конвертации рассчитывается MoneyGram.

Услуга предоставляется без комиссии до июня 2024 года.

Напомним, WhiteBIT - одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины. WhiteBIT была основана в 2018 году. В настоящее время компания насчитывает 1000 специалистов.

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