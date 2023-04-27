WhiteBIT та Whitepay стали партнерами благодійної організації McDonald's в Україні
Одна з найбільших криптовалютних бірж у Європі з українським корінням WhiteBIT та платіжна система Whitepay розпочали партнерство з благодійною організацією "Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні". Завдяки цьому допомагати родинам важкохворих дітей та потерпілим від війни можна через донати криптовалютою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
Як йдеться в повідомленні, завдяки інтеграції системи Whitepay, можна у лічені секунди конвертувати криптовалютні пожертви в гривні. Це допоможе фундації збирати більше міжнародних пожертв для українських дітей.
Внески в 140 криптовалютах із будь-якого куточка світу доступні на сторінці для донатів.
Головним напрямком діяльності БО "Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні" є сімейні кімнати Рональда МакДональда. Уже 170 000 разів ця програма допомогла батькам і важкохворим дітям бути поруч у лікарнях у комфортних умовах.
З початком повномасштабного вторгнення, фундація також запустила програми підтримки потерпілих від війни. Наразі активно діє програма "Продуктові набори": родини ВПО в прифронтових і деокупованих районах отримали понад 190 000 наборів гуманітарної допомоги.
Своєю чергою, компанія WhiteBIT активно допомагає Україні в благодійному, інформаційному та технічному напрямах. Уже рік криптовалютна біржа співпрацює з МЗС України, а за допомогою рішення від Whitepay криптопожертви з усього світу збирають UNITED24, Фонд Сергія Притули, "Таблеточки" та інші благодійні фонди.
Нагадаємо, WhiteBIT була заснована у 2018 році. Коріння команди - українці. На цей час компанія налічує 1000 фахівців. На біржі представлено понад 350 торгових пар, 270 активів та 10 державних валют. Найвищий середньодобовий обсяг торгів становить понад $2,5 млрд.
БО "Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні" - благодійна неприбуткова організація, що створює та підтримує програми задля покращення здоров'я та добробуту дітей і їхніх родин. З початку війни Фундація запустила додаткові програми підтримки сімей, що потерпають від війни. Сума допомоги 2022 року склала понад 100 000 000 грн.
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