WhiteBIT та Blocksport оголосили про співпрацю задля залучення фанатів спорту до блокчейну

Сумісні зусилля компаній будуть спрямовані на розширення можливостей для залучення вболівальників завдяки технології блокчейн та торгівлі криптовалютою.

Разом WhiteBIT та Blocksport прагнуть створити простір, що поєднає спортивних вболівальників та криптотрейдерів.

"‎Як і Blocksport, ми вже пов'язані партнерствами з індустрією спорту й тепер маємо можливість об'єднатися, аби залучити фанатську спільноту до світу цифрових активів, надаючи доступ та всі необхідні інструменти для торгівлі криптовалютами на безпечній європейській біржі", - заявив засновник та СЕО WhiteBIT Володимир Носов.

Володимир Люлька, співзасновник та генеральний директор Blocksport зазначив, що співпраця з WhiteBIT допоможе побудувати міцний та надійний міст між світом спорту та криптовалют.

"Ми впевнені, що разом зможемо досягти неймовірних висот у залученні фанатів спорту до блокчейну й надамо і їм, і криптотрейдерам потужний простір для взаємодії з улюбленими криптоактивами та токеном BSPT", - додав він.

Нагадаємо, WhiteBIT - одна з найбільших європейських централізованих криптобірж, родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено понад 350 торгових пар, 270 цифрових активів і 10 державних валют.

Найбільший середньодобовий обсяг торгів перевищує 2,5 мільярда доларів.

Біржа співпрацює з МЗС України, є партнером Національної збірної команди України з футболу, футбольного клубу "Барселона" та кіберспортивної платформи FACEIT.