WhiteBIT святкує шість років на крипторинку: досягнення та плани на майбутнє

6 ключових досягнень

WhiteBIT подолала позначку в 5,5 мільйонів користувачів та зміцнила лідерство в Європі

Напередодні шостого дня народження криптобіржа WhiteBIT оголосила про досягнення понад 5,5 млн зареєстрованих користувачів. Протягом останнього року кількість акаунтів зросла на більш ніж 1,5 мільйона, подвоївши показник 2022 року. Обсяг торгів на платформі майже 11 млрд доларів за 24 години, а на фʼючерсах майже 40 млрд доларів станом на 13 листопада. B2B-сервіси обслуговують понад 1000 бізнес-клієнтів. Такі показники стали можливими завдяки постійному вдосконаленню користувацького досвіду та інвестиціям у безпеку.

WhitePool: 1,2 млн доларів за один день

У жовтні 2024 року WhitePool, власний майнінговий пул криптобіржі, досяг нового рекорду. 8 жовтня було здобуто 6 блоків, що принесло біржі понад $1,2 мільйона за один день. Хешрейт пулу перевищив 7 EH/s, що свідчить про високий рівень підтримки з боку користувачів. Загалом з моменту запуску учасники WhitePool вже здобули понад 320 блоків, що демонструє ефективність платформи та високий рівень обчислювальних потужностей учасників. До того ж WhitePool, запущений лише у серпні, вже увійшов до п’ятнадцятки світового рейтингу майнінг-пулів.

WhiteBIT Coin (WBT) показав зростання майже вдвічі з початку жовтня

Власна монета WhiteBIT продемонструвала значний ріст: курс WBT зріс майже вдвічі з початку жовтня і на 13 листопада становить 22,42 долари. Це стало можливим завдяки постійній інтеграції токена в екосистему платформи та додатковим бонусам для користувачів, що підтримують активність на біржі.

Стратегічні партнерства на локальному та глобальному рівні

WhiteBIT активно будує та розвиває партнерства, які спрямовані на прискорення масового впровадження блокчейн-технологій у повсякденне життя. Зокрема, криптобіржа разом із Києво-Могилянською академією запустила перший у Східній Європі освітній курс з блокчейн-технологій, перші випускники якого вже отримали токенізовані сертифікати у форматі NFT на блокчейні Whitechain. Також WhiteBIT спільно зі Збірною України з футболу розширює можливості вболівальників та надає можливість придбати квитки на матчі збірної України за криптовалюту.

Сертифікація PCI DSS та відзнака Hacken за високий рівень безпеки

Цього року WhiteBIT отримали найвищий рівень сертифікації Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) для безпеки платіжних даних, а також престижну нагороду від компанії Hacken за досягнення у сфері кібербезпеки. Криптобіржа постійно вдосконалює свої системи захисту, гарантуючи високі стандарти безпеки даних та активів користувачів. До того ж згідно з аудитом сертифікаційної платформи CER.live, WhiteBIT входить до п’ятірки найбільш захищених криптобірж.

Понад 445 млн гривень компанія передала на допомогу українській армії та цивільним з початку повномасштабного вторгнення

Завдяки рішенню від Whitepay, найбільші благодійні фонди, такі як United24, благодійний фонд Сергія Притули, Таблеточки, RescueNow, Птахи Мадяра та інші, мають можливість отримувати пожертви у криптовалюті, що дозволяє забезпечити прозорість транзакцій та залучити міжнародних донорів, які надають перевагу криптовалютним переказам. З початку повномасштабного вторгнення понад 100 мільйонів USDT криптодонатів було зібрано завдяки рішенню від криптопроцесингу Whitepay.

Святкування шостого дня народження

На честь свого шостого дня народження WhiteBIT запустила новий Telegram-застосунок Bull Run, де протягом усього листопада користувачі можуть змагатися за призовий фонд у розмірі до ~30 000 USDT у різних криптовалютах. Наразі всі охочі мають шанс перевірити свою інтуїцію, передбачаючи напрямок руху графіку, та конкурувати з іншими гравцями онлайн. Гра вже зібрала понад 640 тисяч користувачів, які активно змагаються за головні призи та вже виграли 15 400 USDT у різних активах. Ознайомитися з детальною інформацією та взяти участь можна за посиланням.

"‎Шість років тому ми розпочали свій шлях із метою зробити криптовалюту доступною для кожного. Відтоді ми активно інвестуємо в інновації, розширюємо співпрацю з провідними брендами та впроваджуємо передові рішення, щоб криптовалюта стала невіддільною частиною повсякденного життя мільйонів людей. Попри всі досягнення, ми не зупиняємося. Наші плани на майбутнє - це подальший розвиток екосистеми WhiteBIT, розширення асортименту продуктів та створення нових можливостей для наших користувачів", - зазначив засновник та CEO WhiteBIT Володимир Носов.