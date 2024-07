WhiteBIT розширює можливості: 10 нових проєктів на біржі для вашого портфоліо

Ethena (ENA)

На біржі з: 2 квітня

Торгові пари: ENA/USDT, ENA/TRY, ENA/BTC, ENA-PERP

Як і його нативний токен ENA, протокол Ethena став сенсацією квітня в криптовалютному просторі. Мережа пропонує новий підхід до розробки стейблкоїнів за допомогою синтетичного долара USDe.

USDe забезпечений так званою "дельта-нейтральною" позицією, яка відкриває довгу спотову позицію по stETH (похідний від Ether токен, що слугує активом для стейкінгу монети в протоколі Lido) і одночасно коротку по еквівалентній фʼючерсній позиції ETH-PERP. Чистий ефект полягає в тому, що обидві позиції компенсують одна одну, і тому USDe здатний підтримувати свою прив'язку у співвідношенні 1:1.

Створивши синтетичний долар, який не прив'язаний до традиційних банківських систем, а підтримується децентралізованими фінансовими механізмами, Ethena пропонує унікальне рішення для користувачів, які шукають стабільності та прибутковості в криптопросторі.

Wormhole (W)

На біржі з: 3 квітня

Торгові пари: W/USDT, W/TRY, W/BTC, W-PERP

Wormhole - це міжмережевий блокчейн-протокол, який полегшує безперешкодну передачу криптоактивів і даних через екосистеми блокчейну. Завдяки механізму proof-of-transfer (підтвердження передачі), Wormhole дозволяє блокчейнам легко взаємодіяти один з одним, спрощуючи трансфер активів між мережами.

Щоб досягнути максимальної міжмережевої інтероперабельності, Wormhole з'єднує блокчейн-мережі, «загортаючи» дані в повідомлення з вихідного блокчейну, які він надсилає в блокчейн-приймач через систему, що керується 19 валідаторами.

Ці валідатори формують peer-to-peer мережу Guardian — сукупність нод, які відбирають, підписують і перевіряють повідомлення, записані до основного контракту Wormhole. Завдяки цьому й зростають швидкість і легкість "бріджу" токенів.

Ready to Fight (RTF)

На біржі з: 24 квітня

Торгова пара: RTF/USDT

Одного разу, під час підготовки до бою Олександр Усик зіштовхнувся з проблемою раптових скасувань спарингів через організаційні проблеми з боку партнерів. Тоді абсолютному чемпіону та його спортивному директору — Сергію Лапіну — прийшла ідея створити глобальну спільноту як для професійних боксерів, так і фанатів спорту.

Так зʼявилася Ready to Fight - перша в історії платформа для боксерів, що працює за допомогою технології блокчейн. За порівняно недовгий час існування, до неї долучилися такі зірки світового боксу, як Майк Тайсон, Амір Хан, Маурісіо Сулейман і навіть Майкл Баффер - професійний конферансьє й автор усесвітньо відомої фрази "Let’s get ready to rumble!".

Ready to Fight продовжує постійно зростати як платформа. Так, на Incrypted Conference 2024 у Києві стало відомо про її новий продукт "Ready to Pay" - Web3-застосунок із криптовалютними картками, інтегрований в екосистему The Open Network (TON).

Aurora (AURORA)

На біржі з: 25 квітня

Торгова пара: AURORA/USDT

Aurora - це сумісний з Ethereum блокчейн, що пропонує інноваційні рішення для розробки децентралізованих мереж і кросчейнів. Проєкт забезпечує технологічні рішення, що лежать в основі Aurora Cloud - інфраструктури для спрощеного переходу підприємств із Web2 на Web3.

Aurora працює на протоколі NEAR - одному з найбільш ефективних протоколів L1 третього покоління, а також підтримує всі інструменти екосистеми Ethereum - від MetaMask до Truffle.

Що показово, Aurora пропонує метатранзакції на рівні протоколу. Це, зокрема, забезпечує безгазові транзакції для користувачів блокчейну та робить його одним із найперспективніших рішень для розробки децентралізованих додатків (dApps).

Rayn (AKTIO)

На біржі з: 6 травня

Торгова пара: AKTIO/USDC

Rayn являє собою платформу, що модернізує управління капіталом шляхом взаємоінтеграції блокчейн-технологій і традиційних фінансових механізмів. Застосунок значно спрощує управління активами та пропонує широкий спектр інвестиційних можливостей, зокрема й криптовалюти.

Окрім інвестиційного моніторингу, Rayn також пропонує й картку від Visa. За її допомогою користувачі можуть швидко та безперешкодно здійснювати транзакції як у євро, так і в криптовалюті. Усе це - завдяки спеціальному IBAN і підтримці переказів SEPA.

Серце Rayn - токен AKTIO. Монета розроблена у мережі Ethereum за стандартом ERC-20 і відіграє ключову роль у децентралізованій фінансовій мережі проєкту, Так, використання AKTIO відкриває можливість для користувачів отримувати нагороду за стейкінг активів.

BounceBit (BB)

На біржі з: 14 травня

Торгові пари: BB/USDT, BB/TRY, BB/BTC, BB-PERP

Рестейкінг є одним із найбільш популярних і при цьому безпечних методів помноження криптовалютного балансу. Та крім користувацьких вигод, він ще і є ефективним інструментом експансії та підтримки Web3-екосистем.

Саме навколо вищевказаного процесу побудований проєкт BounceBit - CeDeFi платформа, що, на відміну від традиційних стейкінг-платформ, спеціалізується виключно на рестейкінгу біткоїна.

Особливістю BounceBit є інтеграція двотокенової структури механізму Proof-of-Stake (PoS), у якому валідатори "стейкають" BB (нативний токен платформи) і BBBTC – застейканий у мережі BounceBit біткоїн. Це забезпечує не тільки високий рівень користувацької безпеки, але й високу ліквідність і низьку волатильність активів у стейкінг-пулі.

Flux (FLUX)

На біржі з: 22 травня

Торгова пара: FLUX/USDT

Усього за 4 роки Flux зміг еволюціонувати з форку мережі ZCash до фундаментальної екосистеми Web3-послуг і продуктів. Від хмарної блокчейн-системи до криптовалютного гаманця, проєкт пропонує широкий вибір технологічного забезпечення для полегшення та прискорення Web3-розробки.

Власне мережа Flux служить основою FluxDEX — децентралізованої біржі, що ставить у пріоритет високу швидкість проведення транзакцій і низькі комісії. Це досягається за допомогою механізму консенсусу Proof-of-Work (PoW) і унікальному алгоритму майнінгу FluxNode, який створений для стимулювання участі в мережі та є гарантом її високого рівня безпеки.

Сам токен FLUX відіграє важливу роль в екосистемі проєкту. Окрім того, що він використовується для оплати комісій за транзакції у Flux, він відкриває доступ для послуг і продуктів екосистеми, зокрема FluxNode і Flux Secure Wallet. Ба більше, FLUX стимулює учасників мережі, як-от майнерів і нод, підтримувати та захищати мережу.

DeXe (DEXE)

На біржі з: 22 травня

Торгова пара: DEXE/USDT

Децентралізовані автономні організації (DAO) мають потенціал для надання реальних повноважень в управлінні кожному члену (тобто кожному власнику токенів управління) - від пропозиції ініціатив до голосування за них. Проте, сучасні DAO не досягають цього потенціалу, про що свідчить низька активність виборців і делегатів, маніпуляції з голосуванням та відсутність фактичного контролю над ключовими рішеннями.

Таку проблему вирішує протокол DeXe - фундаментальна інфраструктура з понад 50 смартконтрактів, що слугує для розробки й управління децентралізованими автономними організаціями.

Протокол дозволяє полегшити управління DAO, а також запобігає їх надмірній централізації та посилює їхню безпечність.

Окрім цього, DeXe є доволі гнучким в налаштуванні управлінської структури DAO. Так, делегування обовʼязків можна зробити меритократичним, надавши більше голосів експертам, або заохочувальним шляхом збільшення винагороди власникам токенів.

Проєкт DeXe керується DeXe Protocol DAO за допомогою токена DEXE. Члени організації використовують актив задля внесення пропозицій і голосування в управлінні протоколом, що робить DAO повністю децентралізованою й автономною.

FreeBnk (FRBK)

На біржі з: 4 червня

Торгова пара: FRBK/USDT

FreeBnK - це децентралізована платформа, яка використовує технологію блокчейн для надання різноманітних фінансових послуг, притаманних традиційним банкам.

Платформа базується на смартконтрактах блокчейну, які здійснюють фінансові транзакції автоматично, безпечно і прозоро. Це дозволяє демократизувати традиційне проведення фінансових операцій шляхом усунення посередників і покладання на однорангову мережу, що знижує клієнтські витрати та підвищує ефективність системи.

FreeBnK надає різноманітні послуги, включаючи криптолендінг та можливість інвестування в реальні активи. Ці послуги легко доступні через цифровий інтерфейс, що робить управління грошима простим і зручним.

Крім того, FreeBnK включає такі функції, як мікропозики, трансфери й оплати, які відповідають потребам малих підприємств та приватних осіб у різних економічних ситуаціях.

На біржі з: 12 червня

Торгові пари: IO/USDT, IO/TRY, IO/BTC, IO-PERP

io.net — це децентралізована обчислювальна платформа, що пропонує глобальний доступ до ресурсів графічних процесорів за порівняно низькими цінами.

Простими словами, io.net об'єднує графічні процесори від незалежних дата-центрів, криптомайнерів і різноманітних апаратних мереж, щоб дати інженерам машинного навчання можливість безперешкодно розгортати децентралізовану інфраструктуру. Така модель значно скорочує витрати та водночас підвищує доступність обчислювальних потужностей.

Мережа підтримує різні програми машинного навчання, включаючи розподілене навчання, налаштування гіперпараметрів та обслуговування моделей. Це дозволяє стартапам і розробникам штучного інтелекту (ШІ) досягти високої продуктивності, масштабованості та безпеки у своїх проєктах.

Прогрес ніколи не стоїть на місці, і WhiteBIT продовжуватиме тримати руку на пульсу індустрії. 2024 рік готує безліч новинок для криптоентузіастів, тому інвесторам варто очікувати нові лістинги й активності на біржі.