У WhiteBIT розповіли про масштабні активності перед матчем збірної України з футболу

У рамках партнерства зі збірною України з футболу криптовалютна біржа WhiteBIT проводить масштабну кампанію з підтримки. Вже 26 березня команда зіграє один з найочікуваніших матчів останніх років, а саме - протистояння за вихід у Євро 2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Зокрема, WhiteBIT проводить низку активностей, покликаних зробити досвід від матчу ще більш видовищним та дати можливість охочим стати частиною події.

Довгоочікуваний матч збірної відбудеться 26 березня у польському місті Вроцлав проти переможця пари Ізраїль - Ісландія.

У справжніх фанатів збірної є шанс приєднатися до матчу на відстані - через віртуальний стадіон, місце на якому можна отримати, відвідавши сторінку акцій на вебсайті WhiteBIT. Щоб потрапити на віртуальний стадіон, треба просто натиснути на кнопку "Отримати місце", вказати адресу своєї електронної пошти та отримати листа з підтвердженням свого місця.

Окрім цього, віддані фанати зможуть накопичити голи, взявши участь в акції "Забий гол". Виконавши декілька простих дій на платформі WhiteBIT на кшталт поповнення балансу або запрошення друга за реферальним посиланням тощо, учасники можуть накопичити найбільшу кількість "голів" та отримати частину призового фонду в 1500 USDT. Акція триватиме з 4 до 26 березня. З умовами можна ознайомитися на сайті кампанії та в офіційних правилах акції.

Також знавці торгового термінала можуть приєднатися до трейдингового турніру "Трейдбол" - першого турніру на біржі, в якому представлене ціле різноманіття пар на вибір. У списку винагород для учасників з найбільшим торговим обсягом - брендові м'ячі Збірної, призовий фонд біржової монети WhiteBIT Coin (WBT) та гарантовані NFT для всіх учасників турніру, хто виповнить усі умови акції. Торгове змагання відбуватиметься в період з 1 по 26 березня, а деталі можна знайти в офіційних правилах та на сторінці турніру.

На цьому ініціативи не закінчуються. По-перше, за підтримки WhiteBIT, шанувальники запропонували свій варіант гасла для матчу у Вроцлаві і отримали можливість стати голосом стадіону, адже гасло переможця транслюватиметься під час гри. По-друге, охочі все ще можуть придбати квитки на гру за криптовалюту та взяти участь у розіграші VIP-квитків, який триватиме до 15 березня.

До матчу збірної залишилося зовсім небагато, і як офіційний криптопартнер, WhiteBIT забезпечує всесторонню підтримку команди, шанувальників та всіх охочих підтримати Україну на міжнародній футбольній арені.

Нагадаємо, WhiteBIT - одна з найбільших європейських криптовалютних бірж родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено понад 350+ торгових пар, 270+ активів та 10 державних валют. WhiteBIT разом з Міністерством цифрової трансформації створили "Освітній проект з криптограмотності та блокчейну" на порталі Дія.Освіта.

Компанія співпрацює з Національним університетом "Києво-Могилянська академія", МЗС України, є партнером Національної збірної команди України з футболу, футбольних клубів "Барселона" та "Трабзонспор", Lifecell та кіберспортивної платформи FACEIT.