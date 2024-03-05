В WhiteBIT рассказали о масштабных активностях перед матчем сборной Украины по футболу

В рамках партнерства со сборной Украины по футболу криптовалютная биржа WhiteBIT проводит масштабную кампанию по поддержке. Уже 26 марта команда сыграет один из самых ожидаемых матчей последних лет, а именно - противостояние за выход в Евро 2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

В частности, WhiteBIT проводит ряд активностей, призванных сделать опыт матча еще более зрелищным и дать возможность желающим стать частью события.

Долгожданный матч сборной состоится 26 марта в польском городе Вроцлав против победителя пары Израиль - Исландия.

У настоящих фанатов сборной есть шанс присоединиться к матчу на расстоянии – через виртуальный стадион, место на котором можно получить, посетив страницу акций на вебсайте WhiteBIT. Чтобы попасть на виртуальный стадион, нужно просто нажать кнопку "Получить место", указать адрес своей электронной почты и получить письмо с подтверждением своего места.

Кроме этого, преданные фанаты смогут накопить голы, приняв участие в акции "Забей гол". Выполнив несколько простых действий на платформе WhiteBIT типа пополнения баланса или приглашения друга по реферальной ссылке и т.д., участники могут накопить наибольшее количество "голов" и получить часть призового фонда в 1500 USDT. Акция продлится с 4 по 26 марта. С условиями можно ознакомиться на сайте кампании и в официальных правилах акции.

Также знатоки торгового терминала могут присоединиться к трейдинговому турниру "Трейдбол" - первому турниру на бирже, в котором представлено целое разнообразие пар по выбору. В списке вознаграждений для участников с наибольшим торговым объемом - брендовые мячи сборной, призовой фонд биржевой монеты WhiteBIT Coin (WBT) и гарантированные NFT для всех участников турнира, кто выполнит все условия акции. Торговое соревнование будет проходить с 1 по 26 марта, а детали можно найти в официальных правилах и на странице турнира.

На этом инициативы не заканчиваются. Во-первых, при поддержке WhiteBIT, поклонники предложили свой вариант лозунга для матча во Вроцлаве и получили возможность стать голосом стадиона, ведь лозунг победителя будет транслироваться во время игры. Во-вторых, желающие все еще могут приобрести билеты на игру за криптовалюту и принять участие в розыгрыше VIP-билетов, который продлится до 15 марта.

До матча сборной осталось совсем немного, и как официальный криптопартнер WhiteBIT обеспечивает всестороннюю поддержку команды, поклонников и всех желающих поддержать Украину на международной футбольной арене.

Напомним, WhiteBIT - одна из крупнейших европейских криптовалютных бирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 350 торговых пар, 270 активов и 10 государственных валют. WhiteBIT вместе с Министерством цифровой трансформации создали "Освітній проект з криптограмотності та блокчейну" на портале Дія.Освіта.

Компания сотрудничает с Национальным университетом "Киево-Могилянская академия", МИД Украины, является партнером Национальной сборной команды Украины по футболу, футбольным клубам "Барселона" и "Трабзонспор", Lifecell и киберспортивной платформе FACEIT.