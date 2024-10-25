WhiteBIT подолали позначку в 5 млн користувачів і зміцнили лідерство на європейському крипторинку

WhiteBIT, одна з найбільших криптовалютних бірж Європи, з гордістю оголошує про досягнення важливої віхи: кількість зареєстрованих користувачів перевищила 5 мільйонів. Лише за минулий рік кількість акаунтів WhiteBIT виросла на понад 1 мільйон, що подвоює показник 2022 року. Обсяг торгів на платформі перевищив $1 трлн на спотових і ф'ючерсних ринках, а B2B-сервіси наразі обслуговують понад 1000 бізнес-клієнтів. Такий стрімкий розвиток демонструє, що інвестори все більше бачать у WhiteBIT надійну та безпечну платформу для трейдингу.

"Наша місія з самого початку полягала в тому, щоб зробити криптовалюту доступною, безпечною та надійною в Європі і за її межами. Показник у 5 мільйонів користувачів — це не просто цифра, це свідчення того, що наші зусилля виправдали себе. Ми й надалі сфокусовані на постійних інноваціях та зміцненні довіри до цифрової економіки", - прокоментував Володимир Носов, засновник та CEO WhiteBIT.

Стратегічні партнерства - основа росту

Партнерства стали наріжним каменем стратегії зростання WhiteBIT. Співпраця з великими футбольними клубами та організаціями, такими як ФК "Барселона", ФК "Трабзонспор" і національна збірна України з футболу, а також FACEIT у сфері кіберспорту, зміцнила позиції компанії на ринку. А співпраця з грузинським Hash Bank демонструє довіру до WhiteBIT у сфері фінансових технологій.

Також WhiteBIT співпрацюють з Fireblocks, лідером в управлінні цифровими активами, щоб розширити спектр послуг для інституційних клієнтів, підтримуючи бізнес, який прагне розвиватися в криптовалютному просторі.

Розвиток екосистеми та технологічний прогрес

WhiteBIT досягли значного прогресу у сфері блокчейн-технологій, запустивши ребрендінг блокчейну Whitechain, який вже обробив 50 мільйонів транзакцій та підтримав створення 25 000 NFT. Крім того, компанія запустила WhitePool, що зі старту увійшов до 15 найкращих майнінг-пулів світу і зараз є найбільшим майнінг-пулом, який підтримується централізованою біржею.

Глобалізація та безпека

WhiteBIT стрімко виходить за межі Європи. За останні декілька років компанія відкрила офіси в Австралії, Грузії, Великій Британії та Туреччині. Так команда, що налічує понад 1100 співробітників по всьому світу, розширює міжнародну діяльність, хоча і залишається вірною своєму українському корінню.

Проте найбільшим пріоритетом WhiteBIT є безпека. Згідно з cer.live, біржа входить до п’ятірки найбезпечніших платформ. До того ж, завдяки надійним протоколам безпеки, таким як WAF фаєрволи, суворі політики AML та обов'язкові процедури KYC, WhiteBIT нещодавно отримали нагороду Hacken Security Award 2024 на конференції TOKEN2049 у Сінгапурі.

WhiteBIT залишається в епіцентрі блокчейн-інновацій, рухаючи технологічний прогрес і захищаючи інтереси світової криптовалютної спільноти. Біржа відкриває користувачам і компаніям можливість працювати з цифровими активами та водночас долає прірву між традиційними фінансами та динамічним світом криптовалют.