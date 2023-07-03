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WhiteBIT переказала 10 млн гривень на підтримку Херсонської області

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Понеділок 03 липня 2023 11:18
WhiteBIT переказала 10 млн гривень на підтримку Херсонської області Фото: WhiteBIT переказала 10 млн гривень на підтримку Херсонської області (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

У межах збору "Допоможемо рятувальникам" криптовалютна біржа WhiteBIT здійснила внесок у розмірі 10 000 000 гривень через фандрейзингову платформу UNITED24. Кошти підуть на підтримку рятувальних служб, що працюють у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Як відомо, у результаті підриву Каховської гідроелектростанції під водою опинилися понад 45 населених пунктів Херсонщини. У регіоні відразу почали працювати як спеціальні рятувальні служби, так і команди добровольців.

У перші дні після катастрофи WhiteBIT переказала 1 млн гривень фонду rescue.now для допомоги постраждалим у Херсонській області.

Окрім цього компанія виділила понад 500 000 гривень, на які закупила та доставила понад 4 000 продуктових наборів для жителів Херсону. Найближчим часом планують закупити ще щонайменше 10 000 таких наборів.

Ще згодом біржа здійснила внесок у розмірі 10 000 000 гривень для підтримки рятувальних служб, що проводять роботи у регіоні. Переказ здійснили через фандрейзингову платформу UNITED24.

В компанії наголошують, що WhiteBIT неодноразово брала участь у благодійних зборах на допомогу Україні під час війни. У перші дні повномасштабного вторгнення компанія відкрила збір на потреби захисників та цивільного населення. Охочі можуть зробити внесок у майже будь-якій криптовалюті.

Всього за час повномасштабного вторгнення компанія виділила понад 400 000 000 гривень власних коштів на допомогу Україні. Криптопроцесингом благодійних внесків займається одна з компаній екосистеми - Whitepay. Усі кошти швидко конвертуються у гривню та перераховуються офіційним організаціям.

Також за допомогою Whitepay вже зібрано понад $100 000 000.

Окрім цього компанія Whitepay є криптопартнерами понад 70 фондів, таких як Rescue Now, Dobro UA, Дім Рональда МакДональда в Україні, Tabletochki та інших.

Нагадаємо, WhiteBIT - одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України. Компанія була заснована ще у 2018 році.

На біржі представлено понад 350 торгових пар, 270 цифрових активів та 10 державних валют. Найвищий середньодобовий обсяг торгів становить понад $2,5 млрд.

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криптоіндустрія Херсонська область
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