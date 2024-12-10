WhiteBIT і Visa запускають першу в історії дебетову картку для криптовалютних платежів із кешбеком

WhiteBIT, одна з найбільших європейських криптовалютних бірж, співпрацює з платіжною системою Visa та постачальником PSP, щоб представити першу дебетову картку, яка дозволяє здійснювати криптовалютні транзакції з перевагами кешбеку для всіх користувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Дебетова картка Visa під назвою WhiteBIT Nova трансформує повсякденні витрати, надаючи користувачам можливість безперешкодно витрачати свої цифрові активи, користуючись низкою переваг. Розроблена для всіх повсякденних потреб, карта WhiteBIT Nova полегшує користувачам інтеграцію криптовалют у своє повсякденне життя.

"Картка WhiteBIT Nova - це важливий крок у перетворенні криптовалюти на зручний інструмент для повсякденних транзакцій, особливо на європейському ринку, який є ключовим для нашого розвитку. Ми прагнемо сприяти масовому впровадженню блокчейн-технологій, долаючи бар’єр між цифровими та традиційними активами. Ця картка не лише розширює доступність, а й створює більш інклюзивне та вигідне фінансове майбутнє для кожного користувача", - зазначив Володимир Носов, СЕО WhiteBIT.

Wallester AS, провідна платформа з емісії карт в Європі, випускає та пропонує картку як Платіжна установа, авторизована Finantsinspektsioon (Естонською службою фінансового нагляду та врегулювання), та офіційний основний член Visa.

Основні переваги карти WhiteBIT Nova:

0% комісії за сервіс: Немає жодних комісій за відкриття або закриття картки, а також жодних зборів за використання. Крім того, для активації не потрібен початковий депозит, що дозволяє користувачам одразу почати використовувати картку без попередніх зобов'язань.

Фізичні та цифрові картки: Користувачі можуть вибрати між цифровою та пластиковою версією картки. Фізична картка надає додаткові ліміти витрат і можливість виводити кошти в банкоматах. Пластикову картку можна замовити одразу в додатку, з доставленням до 10 робочих днів та вартістю до 10 євро.

Підтримка кількох криптовалют: Дебетова картка WhiteBIT Nova підтримує широкий спектр цифрових активів, таких як USDC, BTC, ETH, XRP, SOL, NEAR, ADA, AVAX, WBT і DOGE, що дає користувачам можливість гнучко використовувати свої криптовалюти.

Кешбек до 10% для всіх: Це перша картка, яка пропонує кешбек в BTC або WBT (WhiteBIT Coin) як стандартну функцію для всіх власників карток. Кешбек надається в таких категоріях: продукти (1%), їжа/ресторани (3%), ліки (3%), таксі (3%), товари для домашніх тварин (5%) та підписки (10%). Користувачі можуть вибрати до трьох категорій і коригувати їх щодня, щоб максимізувати свої винагороди.

Бонуси за запрошення друзів: Користувачі можуть отримати 1 USDC за кожного друга, який зареєструється та активує картку за посиланням, з максимальним бонусом 50 USDC. Кожен, хто подасть запит на отримання картки за посиланням від чинного тримача картки, отримає 1 USDC бонусу.

Також картка WhiteBIT Nova повністю інтегрована з Apple Pay, що дозволяє безпечно та зручно здійснювати безконтактні платежі за допомогою криптовалюти.

Дебетова картка доступна для жителів ЄС і може бути легко налаштована через платформу WhiteBIT. Після перевірки користувачі можуть одразу почати використовувати свою цифрову картку для покупок. Денний ліміт витрат картки WhiteBIT Nova становить 10 тисяч євро, місячний ліміт - 25 тисяч євро.

Щоб отримати додаткову інформацію та подати заявку на отримання дебетової картки WhiteBIT Nova, переходьте на вебсайт. Щоб керувати карткою, завантажте застосунок WhiteBIT для своїх пристроїв Apple або Android.