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WhatsApp может заработать на нескольких устройствах одновременно

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Вторник 28 сентября 2021 14:45
WhatsApp может заработать на нескольких устройствах одновременно Фото: WhatsApp может заработать на нескольких устройствах одновременно (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Разработчики мессенджера WhatsApp работают над новой функцией. В частности, разрабатывает возможность работы приложения на нескольких устройствах одновременно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WABetaInfo.

На данный момент функция под названием Multi-device позволяет подключить можно до четырех устройств, включая компьютер с Windows, macOS, сессию WhatsApp Web или умный дисплей Facebook Portal. Однако основным устройством может быть только смартфон.

Так, согласно данным последней бета-версии, при установке WhatsApp на второе устройство не потребуется доступ к интернету с основного приложения.

При этом история переписок будет автоматически синхронизироваться, приложение загрузит все сообщения и другие данные с сервера.

Как утверждают в WhatsApp, все данные будут защищены сквозным шифрованием.

Пока функция недоступна даже в тестовом режиме.

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