Мессенджер WhatsApp вводит новую функцию, повышающую конфиденциальность пользователей. Теперь по умолчанию будет скрыт онлайн-статус от незнакомых людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WABetaInfo .

Ранее WhatsApp по умолчанию устанавливал для этой функции значение “Все”, позволяя видеть онлайн ли пользователь. Очередное обновление WhatsApp ограничивает видимость статуса.

Теперь увидеть, будет ли пользователь в сети, смогут только те, чьи номера добавлены в контакты смартфона.

Онлайн статус в WhatsApp позволяет другим контактам узнать, когда вы последний раз были в сети или используете программу на данный момент. Некоторые сторонние приложения используют эту функцию для мониторинга действий пользователей и сбора данных.

“Мы усложняем задачу тем, кого вы не знаете и с кем никогда не общались. Чтобы они не могли увидеть ваше последнее посещение мессенджера и ваше присутствие в сети WhatsApp”, - говорится в письме службы поддержки WhatsApp.