ru ua
Ср, 15 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

WhatsApp вводит новую функцию, повышающую конфиденциальность пользователей

Новина українською →
Среда 15 декабря 2021 04:35
WhatsApp вводит новую функцию, повышающую конфиденциальность пользователей Фото: WhatsApp вводит новую функцию, повышающую конфиденциальность пользователей (pixabay.com)
Автор: Анна Полисученко

Мессенджер WhatsApp вводит новую функцию, повышающую конфиденциальность пользователей. Теперь по умолчанию будет скрыт онлайн-статус от незнакомых людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WABetaInfo.

Ранее WhatsApp по умолчанию устанавливал для этой функции значение “Все”, позволяя видеть онлайн ли пользователь. Очередное обновление WhatsApp ограничивает видимость статуса.

Теперь увидеть, будет ли пользователь в сети, смогут только те, чьи номера добавлены в контакты смартфона.

Онлайн статус в WhatsApp позволяет другим контактам узнать, когда вы последний раз были в сети или используете программу на данный момент. Некоторые сторонние приложения используют эту функцию для мониторинга действий пользователей и сбора данных.

“Мы усложняем задачу тем, кого вы не знаете и с кем никогда не общались. Чтобы они не могли увидеть ваше последнее посещение мессенджера и ваше присутствие в сети WhatsApp”, - говорится в письме службы поддержки WhatsApp.

Ранее мы писали, что WhatsApp запустит криптовалютные переводы.

Читайте РБК-Украина в Google News
WhatsApp
NEWS
Цены выросли. Во сколько украинцам обойдется новогодний стол
Цены выросли. Во сколько украинцам обойдется новогодний стол
DAILY
Гривна против доллара. Упадет ли обменный курс в 2022 году и чего ждут в банках
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Гривна против доллара. Упадет ли обменный курс в 2022 году и чего ждут в банках