WhatsApp разрабатывает новую функцию: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Business Insider .

Сама же транскрипция будет делаться на устройствах пользователей, и таким образом ни WhatsApp, ни Facebook не будут иметь доступа к содержанию этих сообщений.

Новая функция также поможет Apple улучшить свою технологию распознавания речи. Кроме того, она будет совершенно необязательной.

Пока что новая функция находится на стадии разработки, и ее еще нельзя протестировать на практике.