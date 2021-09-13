WhatsApp разрабатывает новую функцию: что известно
Фото: WhatsApp разрабатывает новую функцию (Getty Images)
Мессенджер WhatsApp разрабатывает новую функцию. Гаджеты с операционной системой iOS получат функцию - транскрипция голосовых сообщений.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Business Insider.
Сама же транскрипция будет делаться на устройствах пользователей, и таким образом ни WhatsApp, ни Facebook не будут иметь доступа к содержанию этих сообщений.
Новая функция также поможет Apple улучшить свою технологию распознавания речи. Кроме того, она будет совершенно необязательной.
Пока что новая функция находится на стадии разработки, и ее еще нельзя протестировать на практике.