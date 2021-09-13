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WhatsApp разрабатывает новую функцию: что известно

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Вашингтон, Понедельник 13 сентября 2021 14:54
WhatsApp разрабатывает новую функцию: что известно Фото: WhatsApp разрабатывает новую функцию (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Мессенджер WhatsApp разрабатывает новую функцию. Гаджеты с операционной системой iOS получат функцию - транскрипция голосовых сообщений.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Business Insider.

Сама же транскрипция будет делаться на устройствах пользователей, и таким образом ни WhatsApp, ни Facebook не будут иметь доступа к содержанию этих сообщений.

Новая функция также поможет Apple улучшить свою технологию распознавания речи. Кроме того, она будет совершенно необязательной.

Пока что новая функция находится на стадии разработки, и ее еще нельзя протестировать на практике.

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