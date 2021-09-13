WhatsApp розробляє нову функцію: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Business Insider .

Сама ж транскрипція буде робитися на пристроях користувачів, і таким чином ані WhatsApp, ані Facebook не матимуть доступу до змісту цих повідомлень.

Нова функція також допоможе Apple покращити свою технологію розпізнавання мовлення. Окрім того, вона буде абсолютно необов’язковою.

Поки що нова функція перебуває на стадії розробки, і її ще не можна протестувати на практиці.