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В WhatsApp появилась новая функция

Автор: Валерия Полищук

В мессенджере WhatsApp сегодня появилась новая функция. А именно исчезающие сообщения в чатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение владельца компании Facebook Марка Цукерберга.

По его словам, сообщения смогут исчезать по умолчанию через сутки, 7 дней и 90 дней.

"Сегодня мы внедряем новую опцию исчезновения сообщений в WhatsApp, и вы сможете сделать так, чтобы все новые чаты исчезали по умолчанию через 24 часа, 7 дней или 90 дней. Не все сообщения должны оставаться навсегда", - написал он.

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