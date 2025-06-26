WhatsApp отримав оновлення, яке змінить ваші особисті листування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge .

Деталі оновлення

Тепер, натиснувши на кнопку для перегляду непрочитаних повідомлень у чаті, користувачі можуть отримати не весь перелік листування, а згенероване штучним інтелектом резюме - у вигляді списку ключових пунктів.

Функція вже доступна англійською мовою в США, але найближчими місяцями її планують запустити в інших країнах nf іншими мовами.

Як стверджує компанія, технологія побудована на рішенні Meta під назвою Private Processing, яке повинно гарантувати конфіденційність листування і захист від доступу третіх осіб, зокрема й самої Meta.

За словами розробників, використання ШІ-функцій залишається опціональним - вони відключені за замовчуванням. Також у налаштуваннях конфіденційності можна заборонити іншим учасникам групових чатів використовувати ШІ-сервіси.

Проте залишаються питання до точності - аналогічні функції в екосистемі Apple показали, що автоматичні зведення можуть спотворювати інформацію.

Meta активно просуває інтеграцію ШІ у WhatsApp: користувачі вже можуть ставити запитання Meta AI прямо в чатах і навіть створювати зображення в реальному часі. Однак не всі задоволені: багато хто скаржиться на кнопку Meta AI в нижньому правому куті, яку неможливо видалити, а також на недавнє рішення впровадити рекламу в застосунку.

Компанія підкреслює, що "Приватне опрацювання" має на увазі створення захищеного хмарного середовища, в якому взаємодія з АІ-моделлю залишається прихованою навіть від самої Meta. Резюме повідомлень не бачать й інші учасники групових чатів - тільки ініціатор запиту.



WhatsApp запускає ШІ в чатах (gif: WhatsApp)