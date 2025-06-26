WhatsApp начал использовать ИИ в личных чатах: как это буде работать

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

Детали обновления

Теперь, нажав на кнопку для просмотра непрочитанных сообщений в чате, пользователи могут получить не весь перечень переписки, а сгенерированное искусственным интеллектом резюме - в виде списка ключевых пунктов.

Функция уже доступна на английском языке в США, но в ближайшие месяцы ее планируют запустить в других странах и на других языках.

Как утверждает компания, технология построена на решении Meta под названием Private Processing, которое должно гарантировать конфиденциальность переписки и защиту от доступа третьих лиц, включая саму Meta.

По словам разработчиков, использование ИИ-функций остается опциональным - они отключены по умолчанию. Также в настройках конфиденциальности можно запретить другим участникам групповых чатов использовать ИИ-сервисы.

Тем не менее, остаются вопросы к точности - аналогичные функции в экосистеме Apple показали, что автоматические сводки могут искажать информацию.

Meta активно продвигает интеграцию ИИ в WhatsApp: пользователи уже могут задавать вопросы Meta AI прямо в чатах и даже создавать изображения в реальном времени. Однако не все довольны: многие жалуются на кнопку Meta AI в нижнем правом углу, которую невозможно удалить, а также на недавнее решение внедрить рекламу в приложении.

Компания подчеркивает, что “Приватная обработка” подразумевает создание защищенной облачной среды, в которой взаимодействие с ИИ-моделью остается скрытым даже от самой Meta. Резюме сообщений не видят и другие участники групповых чатов - только инициатор запроса.



WhatsApp запускает ИИ в чатах (gif: WhatsApp)