ua en ru
Чт, 26 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

WhatsApp начал использовать ИИ в личных чатах: как это буде работать

Четверг 26 июня 2025 14:00
UA EN RU
WhatsApp начал использовать ИИ в личных чатах: как это буде работать ИИ расскажет, что вы пропустили в переписке (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Мессенджер WhatsApp начал внедрять функцию, позволяющую с помощью Meta AI подводить краткие итоги пропущенных сообщений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.

Детали обновления

Теперь, нажав на кнопку для просмотра непрочитанных сообщений в чате, пользователи могут получить не весь перечень переписки, а сгенерированное искусственным интеллектом резюме - в виде списка ключевых пунктов.

Функция уже доступна на английском языке в США, но в ближайшие месяцы ее планируют запустить в других странах и на других языках.

Как утверждает компания, технология построена на решении Meta под названием Private Processing, которое должно гарантировать конфиденциальность переписки и защиту от доступа третьих лиц, включая саму Meta.

По словам разработчиков, использование ИИ-функций остается опциональным - они отключены по умолчанию. Также в настройках конфиденциальности можно запретить другим участникам групповых чатов использовать ИИ-сервисы.

Тем не менее, остаются вопросы к точности - аналогичные функции в экосистеме Apple показали, что автоматические сводки могут искажать информацию.

Meta активно продвигает интеграцию ИИ в WhatsApp: пользователи уже могут задавать вопросы Meta AI прямо в чатах и даже создавать изображения в реальном времени. Однако не все довольны: многие жалуются на кнопку Meta AI в нижнем правом углу, которую невозможно удалить, а также на недавнее решение внедрить рекламу в приложении.

Компания подчеркивает, что “Приватная обработка” подразумевает создание защищенной облачной среды, в которой взаимодействие с ИИ-моделью остается скрытым даже от самой Meta. Резюме сообщений не видят и другие участники групповых чатов - только инициатор запроса.

WhatsApp начал использовать ИИ в личных чатах: как это буде работать
WhatsApp запускает ИИ в чатах (gif: WhatsApp)

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
WhatsApp Искусственный интеллект
Новости
Какие потери армии РФ на фронте: Генштаб ВСУ назвал новые цифры
Какие потери армии РФ на фронте: Генштаб ВСУ назвал новые цифры
Аналитика
НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины