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WhatsApp перестал работать на некоторых устройствах

Автор: Валерия Полищук

С понедельника, 1 ноября, мессенджер WhatsApp перестал работать на устаревших моделях смартфонов. В частности, для смартфонов, которые работают на базе Android 4.0.4 и старше, а также iOS 9 и старше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу поддержки приложения.

"Мы поддерживаем устройства Android при условии, что они отвечают следующим требованиям: на вашем телефоне установлена операционная система 4.1 или новее; ваш Android может принимать SMS или звонки во время процесса подтверждения номера", - говорится в сообщении.

Владельцы iPhone смогут пользоваться WhatsApp только на моделях, работающих под управлением iOS 10 и новее.

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