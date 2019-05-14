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В WhatsApp обнаружили уязвимость для программ слежения за пользователями

Новости » Телеком & IT    14.05.2019 - 11:46
В WhatsApp обнаружили уязвимость для программ слежения за пользователями
Фото: WhatsApp (pexels.com)

Через мессенджер неизвестные пытались отслеживать местоположение правозащитников и получать данные с их телефонов

В приложении мессенджера WhatsApp обнаружена уязвимость, которая делает возможным использование программ слежения за пользователями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Financial Times.

По словам экспертов и команды мессенджера, программное обеспечение, позволяющее получать доступ к данным о пользователе, было разработано израильской компанией NSO.

В частности, компания позиционирует себя в качестве производителя программного обеспечения для спецслужб. Флагманский продукт фирмы - программа Pegasus, которая позволяет получать доступ к электронной почте и сообщениям в других программах, а также собирать информацию о местоположении пользователя. Эту программу компания описывает как средство борьбы с терроризмом и преступностью.

FT пишет, что в начале мая команда WhatsApp обнаружила уязвимость, которая позволяет использовать такие программы. Распространители вредоносного кода способны передавать его, совершая звонки через мессенджер, даже если пользователи на них не отвечают. Уведомления о пропущенных звонках из журнала вызовов пропадают.

Сообщается, что жертвами подобных кибератак становились правозащитники, в том числе сотрудники организации Amnesty International.

В свою очередь WhatsApp заявили, что работают над устранением уязвимости.

Напомним, уязвимость в мессенджере Facebook WhatsApp позволяла перехватывать контроль над аккаунтами пользователей, когда они отвечали на входящий видеозвонок. 

Сообщается, что проблема была обнаружена в конце августа 2018 года и исправлена Facebook в начале октября, следует из технического доклада, размещенного в интернете.

 

 

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