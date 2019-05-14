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У WhatsApp виявили вразливість програм для стеження за користувачами

Новини » Телеком & IT    14.05.2019 - 11:46
У WhatsApp виявили вразливість програм для стеження за користувачами
Фото: WhatsApp (pexels.com)

Через месенджер невідомі намагалися відстежувати місце розташування правозахисників та отримувати дані з їх телефонів

У додатку месенджера WhatsApp виявлена уразливість, яка робить можливим використання програм стеження за користувачами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Financial Times.

За словами експертів і команди месенджера, програмне забезпечення, що дозволяє отримувати доступ до даних про користувача, було розроблене ізраїльською компанією NSO.

Зокрема, компанія позиціонує себе як виробника програмного забезпечення для спецслужб. Флагманський продукт фірми - програма Pegasus, яка дозволяє отримувати доступ до електронної пошти та повідомлень в інших програмах, а також збирати інформацію про місцезнаходження користувача. Цю програму компанія описує як засіб боротьби з тероризмом і злочинністю.

FT пише, що на початку травня команда WhatsApp виявила вразливість, яка дозволяє використовувати такі програми. Розповсюджувачі шкідливого коду здатні передавати його, здійснюючи дзвінки через месенджер, навіть якщо користувачі на них не відповідають. Повідомлення про пропущені дзвінки з журналу викликів пропадають.

Повідомляється, що жертвами подібних кібератак ставали правозахисники, у тому числі співробітники організації Amnesty International.

У свою чергу WhatsApp заявили, що працюють над усуненням уразливості.

Нагадаємо, уразливість в месенджері Facebook WhatsApp дозволяла перехоплювати контроль над акаунтами користувачів, коли вони відповідали на вхідний відеодзвінок.

Повідомляється, що проблема була виявлена в кінці серпня 2018 року і виправлена Facebook на початку жовтня, випливає з технічного доповіді, розміщеного в інтернеті.

 

 

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