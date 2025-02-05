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Westinghouse підтвердив можливість використання болгарських реакторів для добудови енергоблоків ХАЕС

Середа 05 лютого 2025 18:16
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Westinghouse підтвердив можливість використання болгарських реакторів для добудови енергоблоків ХАЕС Фото: Westinghouse підтвердив можливість використання болгарських реакторів для добудови ХАЕС (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Компанія Westinghouse (США) після детального аналізу офіційно підтвердила можливість використання корпусу реактора разом із внутрішньою частиною від проєкту "Белене" (Болгарія) для добудови енергоблоків Хмельницької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТСН, що цитує офіційний лист, направлений на адресу керівництва НАЕК "Енергоатом".

"Не було виявлено жодних перешкод, які могли б завадити інтеграції основного реакторного обладнання, що наразі зберігається на майданчику Беленської АЕС", - йдеться в листі американської компанії.

Також раніше Westinghouse підтвердив готовність забезпечити паливні збірки для роботи нових енергоблоків №3 та 4 ХАЕА.

Нагадаємо, що напередодні глава МАГАТЕ підтримав плани України завершити будівництво двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Енергоблоки №3 та №4 ХАЕС готові на 80% та на 25% відповідно.

Проект закону про добудову станції передбачає використання на них виключно палива, виготовленого за американською технологією Westinghouse.

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Хмельницкая АЭС Westinghouse
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