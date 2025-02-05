Westinghouse подтвердил возможность использования болгарских реакторов для достройки энергоблоков ХАЭС

Компания Westinghouse (США) после детального анализа официально подтвердила возможность использования корпуса реактора вместе с внутренней частью от проекта "Белене" (Болгария) для достройки энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТСН , цитирующее официальное письмо, направленное в адрес руководства НАЭК "Энергоатом".

"Не было обнаружено никаких препятствий, которые могли бы помешать интеграции основного реакторного оборудования, которое сейчас хранится на площадке Беленской АЭС", - говорится в письме американской компании.

Также ранее Westinghouse подтвердил готовность обеспечить топливные сборки для работы новых энергоблоков №3 и 4 ХАЭА.

Напомним, что накануне глава МАГАТЭ поддержал планы Украины завершить строительство двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС. Энергоблоки №3 и №4 ХАЭС готовы на 80% и на 25% соответственно.

Проект закона о достройке станции предусматривает использование на них исключительно топлива, изготовленного по американской технологии Westinghouse.