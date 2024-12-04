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Westinghouse підтримав плани України розвивати атомну енергетику: подробиці

Середа 04 грудня 2024 11:30
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Westinghouse підтримав плани України розвивати атомну енергетику: подробиці Фото: Westinghouse підтримав плани України розвивати атомну енергетику (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Американська компанія Westinghouse підтримала плани України щодо розширення можливостей атомної енергетики шляхом будівництва додаткових генеруючих потужностей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Ми підтримуємо ці амбітні прагнення України та готові надати необхідну допомогу для їх реалізації спільно з нашим довгостроковим партнером - НАЕК "Енергоатом". Ми пишаємося нашим партнерством і з нетерпінням чекаємо на можливість сприяти розвитку безпечної ядерної енергетики для України", - зазначили в компанії.

Нагадаємо, що цього тижня Верховна Рада планує нарешті схвалити проєкт закону про завершення будівництва енергоблоків #3 та #4 Хмельницької АЕС. Рішення про добудову блоків уряд України прийняв ще в квітні 2024 року. Станом на зараз блок #3 ХАЕС готовий на 80%, а блок #4 - на 25%.

Раніше зазначалось, що Україна може найближчим часом розпочати добудову двох додаткових атомних блоків на Хмельницькій АЕС.

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Westinghouse Хмельницкая АЭС
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