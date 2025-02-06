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Westinghouse офіційно підтвердив готовність забезпечити паливом нові енергоблоки ХАЕС

Четвер 06 лютого 2025 13:16
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Westinghouse офіційно підтвердив готовність забезпечити паливом нові енергоблоки ХАЕС Фото: Westinghouse офіційно підтвердив готовність забезпечити паливом нові енергоблоки ХАЕС (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Американська компанія Westinghouse офіційно підтвердила свою готовність і намір у повному обсязі забезпечити додаткові енергоблоки №3 та №4 Хмельницької атомної електростанції ядерним паливом, виготовленим за американською технологією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Interfax.ua.

"Westinghouse завжди прагнула продовжувати постачання ядерного палива для діючих реакторів Енергоатому, а також для нових енергоблоків, зокрема ХАЕС-3 та ХАЕС-4. У зв’язку з цим, спираючись на досвід у сфері проєктування, ліцензування та експлуатації палива ВВЕР в Україні, Westinghouse підтверджує можливість вчасної розробки сумісної конструкції палива для першого та наступних паливних циклів ХАЕС-3 і ХАЕС-4 на основі проєкту реактора V-466B", – йдеться в листі американської компанії.

З огляду на графік реалізації проєкту АЕС, Westinghouse рекомендує розпочати обговорення технічних деталей та визначити обсяг робіт уже в найближчій перспективі.

"Хочемо ще раз висловити готовність компанії Westinghouse надати всебічну підтримку Україні та НАЕК “Енергоатом” у забезпеченні енергетичної безпеки країни та створенні надійного джерела постачання високоякісного ядерного палива", – зазначено в листі.

Напередодні глава МАГАТЕ підтримало плани України щодо завершення будівництва двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Енергоблоки №3 та №4 ХАЕС готові на 80% та 25% відповідно.

Проєкт закону про добудову станції передбачає використання на них виключно палива, виготовленого за американською технологією Westinghouse.

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Westinghouse Хмельницкая АЭС
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