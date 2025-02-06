Westinghouse официально подтвердил готовность обеспечить топливом два энергоблока ХАЭС

Американская компания Westinghouse официально подтвердила свою готовность и намерение в полном объеме обеспечить дополнительные энергоблоки №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции ядерным топливом, изготовленным по американской технологии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interfax.ua .

"Westinghouse всегда стремилась продолжать поставки ядерного топлива для действующих реакторов Энергоатома, а также для новых энергоблоков, в частности ХАЭС-3 и ХАЭС-4. В связи с этим, опираясь на опыт в сфере проектирования, лицензирования и эксплуатации топлива ВВЭР в Украине, Westinghouse подтверждает возможность своевременной разработки совместной конструкции топлива для первого и последующих топливных циклов ХАЭС-3 и ХАЭС-4 на основе проекта реактора V-466B", - говорится в письме американской компании.

Учитывая график реализации проекта АЭС, Westinghouse рекомендует начать обсуждение технических деталей и определить объем работ уже в ближайшей перспективе.

"Хотим еще раз выразить готовность компании Westinghouse оказать всестороннюю поддержку Украине и НАЭК "Энергоатом" в обеспечении энергетической безопасности страны и создании надежного источника поставок высококачественного ядерного топлива", - говорится в письме.

Накануне глава МАГАТЭ поддержало планы Украины по завершению строительства двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС. Энергоблоки №3 и №4 ХАЭС готовы на 80% и 25% соответственно.

Проект закона о достройке станции предусматривает использование на них исключительно топлива, изготовленного по американской технологии Westinghouse.