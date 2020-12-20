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В WADA разочарованы смягчением наказания для России из-за допинга

Россия, Воскресенье 20 декабря 2020 07:51
В WADA разочарованы смягчением наказания для России из-за допинга
Фото: Бегуны (pexels)
Автор: Даша Харченко

Гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли сожалеет, что Спортивный арбитражный суд (CAS) снизил срок наказания для России. РФ лишили права участия в международных соревнованиях на 2 года.

Об этом сообщает ТАСС.

Он выразил надежду, что решение суда изменит мышление внутри России.

"Я очень сожалею, что срок был сокращен. Мы хотели направить России более сильный сигнал, однако CAS посчитал, что два года будет достаточно. В любом случае я надеюсь, что этот вердикт изменит мышление внутри России и подтолкнет к правильным действиям", - сказал Ниггли.

Он отметил, что WADA, будет сотрудничать со спортивными федерациями по поводу атлетов, против которых ведутся разбирательства.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил решение по делу между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Россию лишили права участия в международных соревнованиях на 2 года. Таким образом, иск WADA был частично удовлетворен. Изначально организация отстранила Россию на четыре года.

Также РУСАДА обязали выплатить WADA 1,27 млн долларов компенсации расходов.

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Новости Украины Спорт допингWADA

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