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WADA лишило восемь организаций статуса соответствия антидопинговому кодексу: список

Автор: Дмитрий Кузнецов

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) признал не соответствующими антидопинговому кодексу восемь организаций. В их число вошли национальные агентства ряда стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу WADA.

Статуса соответствия антидопинговому кодексу лишились агентства Черногории, Румынии, Таиланда, Северной Кореи и Индонезии.

Кроме того, исполком WADA признал не соответствующими антидопинговому кодексу следующие организации:

  • Международная федерация гиревого спорта;
  • Международная федерация баскетбола среди глухих.

В WADA отметили, что у восьми организаций, подписавших кодекс, есть 21 день после даты получения официального уведомления о несоблюдении, чтобы оспорить решение исполкома.

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