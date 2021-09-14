WADA лишило восемь организаций статуса соответствия антидопинговому кодексу: список

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) признал не соответствующими антидопинговому кодексу восемь организаций. В их число вошли национальные агентства ряда стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу WADA.
Статуса соответствия антидопинговому кодексу лишились агентства Черногории, Румынии, Таиланда, Северной Кореи и Индонезии.
Кроме того, исполком WADA признал не соответствующими антидопинговому кодексу следующие организации:
В WADA отметили, что у восьми организаций, подписавших кодекс, есть 21 день после даты получения официального уведомления о несоблюдении, чтобы оспорить решение исполкома.