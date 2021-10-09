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WADA лишило аккредитации московскую антидопинговую лабораторию

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Монреаль, Суббота 09 октября 2021 21:02
WADA лишило аккредитации московскую антидопинговую лабораторию Фото: WADA отозвало аккредитацию московской антидопинговой лаборатории (twitter.com/wada_ama)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) одобрил рекомендацию дисциплинарного комитета отозвать разрешение московской антидопинговой лаборатории выполнять анализ проб крови для паспортов спортсменов. Российской стороне оставили возможность обжаловать это решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз WADA.

Исполком организации путем циркулярного голосования принял рекомендацию дисциплинарного комитета об отмене статуса "одобренный" для московской лаборатории по проведению тестирования крови для исследования биологических паспортов спортсменов. Такое решение принято из-за несоответствия лаборатории Международному стандарту для лабораторий (ISL) и его этическому кодексу.

"Московская лаборатория, деятельность которой уже была приостановлена с января 2020 года, была немедленно уведомлена о решении исполкома", - отмечается в релизе.

В организации подчеркнули, что московская лаборатория по-прежнему не имеет права выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови или любой другой формой антидопингового анализа.

Отмечается, что московская лаборатория может в течение 21 дня обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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