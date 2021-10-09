WADA лишило аккредитации московскую антидопинговую лабораторию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз WADA .

Исполком организации путем циркулярного голосования принял рекомендацию дисциплинарного комитета об отмене статуса "одобренный" для московской лаборатории по проведению тестирования крови для исследования биологических паспортов спортсменов. Такое решение принято из-за несоответствия лаборатории Международному стандарту для лабораторий (ISL) и его этическому кодексу.

"Московская лаборатория, деятельность которой уже была приостановлена с января 2020 года, была немедленно уведомлена о решении исполкома", - отмечается в релизе.

В организации подчеркнули, что московская лаборатория по-прежнему не имеет права выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови или любой другой формой антидопингового анализа.

Отмечается, что московская лаборатория может в течение 21 дня обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).