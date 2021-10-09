WADA позбавило акредитації московську антидопінгову лабораторію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз WADA .

Виконком організації шляхом циркулярного голосування прийняв рекомендацію дисциплінарного комітету про скасування статусу "схвалений" для московської лабораторії з проведення тестування крові для дослідження біологічних паспортів спортсменів. Таке рішення прийнято через невідповідність лабораторії міжнародному стандарту для лабораторій (ISL) і його етичному кодексу.

"Московська лабораторія, діяльність якої вже була припинена з січня 2020 року, була негайно повідомлена про рішення виконкому", - наголошується в релізі.

В організації підкреслили, що московська лабораторія як і раніше не має права виконувати будь-яку роботу, пов'язану з аналізом зразків крові або будь-якою іншою формою антидопінгового аналізу.

Відзначається, що московська лабораторія може протягом 21 дня оскаржити це рішення в Спортивному арбітражному суді (CAS).