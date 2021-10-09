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WADA позбавило акредитації московську антидопінгову лабораторію

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Монреаль, Субота 09 жовтня 2021 21:02
WADA позбавило акредитації московську антидопінгову лабораторію Фото: WADA відкликало акредитацію московської антидопінгової лабораторії (twitter.com/wada_ama)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Виконком Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) схвалив рекомендацію дисциплінарного комітету відкликати дозвіл московської антидопінгової лабораторії виконувати аналіз проб крові для паспортів спортсменів. Російській стороні залишили можливість оскаржити це рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз WADA.

Виконком організації шляхом циркулярного голосування прийняв рекомендацію дисциплінарного комітету про скасування статусу "схвалений" для московської лабораторії з проведення тестування крові для дослідження біологічних паспортів спортсменів. Таке рішення прийнято через невідповідність лабораторії міжнародному стандарту для лабораторій (ISL) і його етичному кодексу.

"Московська лабораторія, діяльність якої вже була припинена з січня 2020 року, була негайно повідомлена про рішення виконкому", - наголошується в релізі.

В організації підкреслили, що московська лабораторія як і раніше не має права виконувати будь-яку роботу, пов'язану з аналізом зразків крові або будь-якою іншою формою антидопінгового аналізу.

Відзначається, що московська лабораторія може протягом 21 дня оскаржити це рішення в Спортивному арбітражному суді (CAS).

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