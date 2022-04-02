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Взрывы в Энергодаре: стало известно о четырех раненых

Фото: в Энергодаре четыре человека ранены в результате обстрелов оккупантами (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

В результате серии взрывов и обстрелов российскими оккупантами в Энергодаре ранены четыре человека. Медики сейчас оказывают им помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Энергоатома.

"Известно о четырех раненых в результате серии взрывов и обстрелов, устроенных русскими мраzzями сегодня в Энергодаре!"- говорится в сообщении.

Указано, что местные медики делают все от них зависящее в трудных условиях почти полного отсутствия лекарств и материалов и пытаются спасти им жизнь и здоровье.

Ожидается, что некоторых пострадавших сегодня отпустят домой после необходимых процедур.

Что происходит сегодня в Энергодаре

Напомним, сегодня стало известно, что в Энергодаре Запорожской области, где находится крупнейшая в Европе атомная электростанция, раздались взрывы.

Там с утра жители города собрались на митинг в поддержку Украины, а за всем этим наблюдали оккупанты. Когда енергодарцы начали расходиться, подъехали автозаки, в которые российские оккупанты начали задерживать местных, а уже через несколько минут город дрогнул от звуков взрывов и массированных обстрелов.

Также российские военные начали глушить связь в городе.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 38 дней. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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ЭнергодарВойна России против Украины