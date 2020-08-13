После взрывов в Бейруте за помощью обратились десятки украинцев

В результате взрыва в Бейруте (Ливан) за материальной помощью обратились 56 украинцев. Помощь уже выплачена 16 украинским гражданам.

Об этом на онлайн-брифинге рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он напомнил, что был установлен факт гибели одного украинского гражданина.

"В посольство Украины в Ливане поступили обращения от 56 граждан Украины о получении материальной помощи в связи с разрушением их жилья и незначительных телесных повреждений", - отметил Кулеба.

Он также добавил, что посольство по мере возможности будет помогать всем пострадавшим украинцам.

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута произошел мощнейший взрыв, взрывная волна повредила и разрушила тысячи домов в столице Ливана; по последним данным, погибли около 220 человек, еще более сотни считаются пропавшими без вести.

По официальной версии, взрыв произошел на складе с тысячами тонн селитры, однако США не исключают варианта, что это была атака.