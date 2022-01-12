Взрывное Эль-класико. "Реал" в овертайме обыграл "Барсу" и вышел в финал Суперкубка Испании

"Барселона" со старта стала действовать достаточно агрессивно. "Реал" же старался действовать быстро, отвечая разящими контратаками. И одна из них сработала. На 25-й минуте Бензема обокрал в центре поля Бускеса, после чего разрезной передачей вывел Винисиуса на свободное пространство в штрафной. Бразилец, находясь под давлением со стороны защитника "Барсы", сблизился с тер Стегеном и пробил в ближний верхний угол - 1:0.

После пропущенного гола каталонцы включили еще больший прессинг, и практически все время проводили на половине поля мадридского клуба. Но реальных возможностей чтобы счет сравнять им создать не удавалось, за исключением полумоментов, которые завершались легкими сейвами от Куртуа.

Однако на перерыв "сине-гранатовым" удалось уйти при равном счете. На 41-й минуте Алвес закинул длинную передачу в штрафную "Реала", где Люк де Йонг смог головой скинуть дальше на фланг на Дембеле. Француз, немного шатнув оппонента, прострелил во вратарскую, где Милитао очень неудачно вынес мяч прям в ногу того же де Йонга, после чего рикошетом от штанги пересек линию ворот Куртуа - 1:1.

Во второй половине включился на полную Бензема. Сперва на 69-й минуте французский форвард проверил на прочность штангу ворот каталонцев. А спустя три минуты таки смог, хоть и со второй попытки мяч в сетку тер Стегена переправить. Сперва кипер "Барсы" обводящий удар француза отбил, мяч отскочил к Карвахалю, который прострелил вдоль ворот, а Бензема оказался первым на добивании после игры тер Стегена - 2:1.

За несколько минут гола мадридцев на поле у каталонцев вышел Фати, который последний раз из-за травмы играл 67 дней назад. И именно он стал героем "Барсы". На 84-й минуте Альба навесил во вратарскую, где не самый высокий Фати отлично разместился между двумя рослыми игрокам "Реала" Каземиро и Милитао и результативно подставил голову, переправив мяч в сетку - 2:2.

В последние минуты "сине-гранатовые", которые доигрывали матч с ультраатакующим составом, пытались вырвать победу. Но в итоге основное время так и завершилось вничью.

А уже в первом овертайме "сливочные" вновь быстрой контратакой разбили всю оборону каталонцев. На 98-й минуте Каземиро убежал в отрыв, отпасовал на Родриго, который прострелил сразу на троих партнеров по центру штрафной. Мяч таки достался Вальверде, который с помощью рикошета таки переправил мяч в сетку ворот "Барселоны" - 3:2.

Каталонцы пытались вновь счет в матче сравнять, но скорее были близки к тому, чтобы пропустить четвертый гол, нежели забить третий. В итоге в финальном матче сыграет "Реал". Для мадридцев, к слову, это уже пятая победа в Эль-класико подряд. Это самая длительная победная серия "сливочных" с середины 60-х, когда мадридцы с 1962 по 1965 года побеждал каталонцев семь раз подряд.

"БАРСЕЛОНА" - "РЕАЛ" 2:3

Л. де Йонг, 41, Фати, 84 - Винисиус, 25, Бензема, 72, Вальверде, 98

"Барселона": тер Стеген - Дани Алвес (Депай, 78), Пике, Альба, Ф. де Йонг (Педри, 46) - Бускетс, Гави (Гонсалес, 78), Дембеле, Ферран Торрес (Абде, 46) - Л. де Йонг (Фати, 66)

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Начо, Менди - Модрич (Вальверде, 82), Каземиро, Кроос, Асенсио (Родриго, 67) - Бензема, Винисиус