При взрыве в столице Бангладеш пострадали более 50 человек, есть погибшие

По словам Шафикула Ислама, в результате взрыва пострадали еще семь прилегающих зданий и три автобуса.

Пожарные получили информацию о случившемся в 19:35 по местному времени (16:35 по Киеву). К месту происшествия были направлены 14 пожарных подразделений.

Свидетели сообщили The Daily Star, что взрыв произошел на первом этаже здания. Там находились салон электроники, ресторан, точки продажи мяса и кондитерская.

В комментарии изданию The Daily Star Ислам сказал, что наиболее вероятная причина случившегося - взрыв газа. По его словам, оснований подозревать теракт или иные намеренные действия у полиции нет.

Так, взрыв мог произойти в ресторане. Кроме того, перед зданием велись строительные работы, при которых могла произойти утечка. Эти версии намерены проверить правоохранительные органы.