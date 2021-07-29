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Со взрывами и стрельбой: СБУ училась освобождать заложников из Ровенской ОГА

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Ровно Служба безопасности Украины (СБУ) провела антитеррористические учения. Тренировка прошла в здании областной государственной администрации, где "террористы" захватили заложников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ровенской ОГА Виталия Коваля.

Согласно легенде учений, "террористы" захватили 15 заложников и забаррикадировались в кабинетах ОГА. Они выдвинули политические и материальные требования. В частности, "боевики" потребовали 100 тысяч долларов, бронированный микроавтобус, освобождение соратника из исправительной колонии и признание в Украине наличие гражданского конфликта, а не войны с Россией.

После трехчасовых без результативных переговоров сотрудники Антитеррористического центра при СБУ начали штурм захваченного "террористами" здания ОГА, который сопровождался стрельбой, взрывами и пожаром.

В учениях также участвовали сотрудники Государственного бюро расследований, Нацгвардии, Вооруженных сил Украины, ГСЧС и другие.

Фото: СБУ провела в Ровно антитеррористические учения (facebook.com/koval8)

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Служба безопасности УкраиныРовноучения