Со взрывами и стрельбой: СБУ училась освобождать заложников из Ровенской ОГА

В Ровно Служба безопасности Украины (СБУ) провела антитеррористические учения. Тренировка прошла в здании областной государственной администрации, где "террористы" захватили заложников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ровенской ОГА Виталия Коваля .

Согласно легенде учений, "террористы" захватили 15 заложников и забаррикадировались в кабинетах ОГА. Они выдвинули политические и материальные требования. В частности, "боевики" потребовали 100 тысяч долларов, бронированный микроавтобус, освобождение соратника из исправительной колонии и признание в Украине наличие гражданского конфликта, а не войны с Россией.

После трехчасовых без результативных переговоров сотрудники Антитеррористического центра при СБУ начали штурм захваченного "террористами" здания ОГА, который сопровождался стрельбой, взрывами и пожаром.

В учениях также участвовали сотрудники Государственного бюро расследований, Нацгвардии, Вооруженных сил Украины, ГСЧС и другие.

Фото: СБУ провела в Ровно антитеррористические учения (facebook.com/koval8)