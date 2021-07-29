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З вибухами та стріляниною: СБУ вчилася звільняти заручників з Рівненської ОДА

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Рівне, Четвер 29 липня 2021 19:50
З вибухами та стріляниною: СБУ вчилася звільняти заручників з Рівненської ОДА Фото: СБУ провела в Рівному антитерористичні навчання (facebook.com/koval8)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Рівному Служба безпеки України (СБУ) провела антитерористичні навчання. Тренування пройшло в будівлі обласної державної адміністрації, де "терористи" захопили заручників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Рівненської ОДА Віталія Коваля.

Згідно з легендою навчань, "терористи" захопили 15 заручників і забарикадувалися в кабінетах ОДА. Вони висунули політичні та матеріальні вимоги. Зокрема, "бойовики" зажадали 100 тисяч доларів, броньований мікроавтобус, звільнення соратника з виправної колонії і визнання в Україні наявність громадянського конфлікту, а не війни з Росією.

Після тригодинних без результативних переговорів співробітники Антитерористичного центру при СБУ почали штурм захопленої" терористами " будівлі ОДА, який супроводжувався стріляниною, вибухами і пожежею.

У навчаннях також брали участь співробітники Державного бюро розслідувань, Нацгвардії, Збройних сил України, ДСНС та інші.

Фото: СБУ провела в Рівному антитерористичні навчання (facebook.com/koval8)

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