З вибухами та стріляниною: СБУ вчилася звільняти заручників з Рівненської ОДА

У Рівному Служба безпеки України (СБУ) провела антитерористичні навчання. Тренування пройшло в будівлі обласної державної адміністрації, де "терористи" захопили заручників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Рівненської ОДА Віталія Коваля .

Згідно з легендою навчань, "терористи" захопили 15 заручників і забарикадувалися в кабінетах ОДА. Вони висунули політичні та матеріальні вимоги. Зокрема, "бойовики" зажадали 100 тисяч доларів, броньований мікроавтобус, звільнення соратника з виправної колонії і визнання в Україні наявність громадянського конфлікту, а не війни з Росією.

Після тригодинних без результативних переговорів співробітники Антитерористичного центру при СБУ почали штурм захопленої" терористами " будівлі ОДА, який супроводжувався стріляниною, вибухами і пожежею.

У навчаннях також брали участь співробітники Державного бюро розслідувань, Нацгвардії, Збройних сил України, ДСНС та інші.

Фото: СБУ провела в Рівному антитерористичні навчання (facebook.com/koval8)