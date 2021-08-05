Взрыв на заводе "Газпрома" остановил добычу газа в Сибири и снизил прокачку в Европу

Как рассказал источник издания, взрыв произошел на заводе по подготовке газового конденсата к транспорту в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ), который находится под управлением ООО "Газпром переработка". По его словам, взрыв был такой силы, что его ощутили жители за 20 километров от эпицентра.

Собеседник агентства отметил, что происшествие привело практически к полному прекращению добычи газа в Западной Сибири и угрожает остановкой всего газоперерабатывающего комплекса региона.

Источник издания добавил, что в ЯНАО добывается около 80% российского газа и масштабы последствий происшествия на данный момент сложно спрогнозировать.

Взрыв на заводе "Газпрома" уже сказался на прокачке газа по трубопроводу "Ямал - Европа". По данным европейского газотранспортного оператора Gascade, за последние три часа прокачка снизилась до 1 млн кубометров в час с 2,2 млн.