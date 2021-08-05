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Взрыв на заводе "Газпрома" остановил добычу газа в Сибири и снизил прокачку в Европу

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Москва, Четверг 05 августа 2021 21:16
Взрыв на заводе "Газпрома" остановил добычу газа в Сибири и снизил прокачку в Европу Фото: взрыв на заводе "Газпрома" остановил добычу газа в Сибири (89.mchs.gov.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На заводе "Газпрома" в Западной Сибири (Россия) произошел мощный взрыв, который вызвал сильный пожар. Происшествие привело к остановке добычи газа в регионе и снижению прокачки голубого топлива по трубопроводу "Ямал - Европа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство "Лента".

Как рассказал источник издания, взрыв произошел на заводе по подготовке газового конденсата к транспорту в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ), который находится под управлением ООО "Газпром переработка". По его словам, взрыв был такой силы, что его ощутили жители за 20 километров от эпицентра.

Собеседник агентства отметил, что происшествие привело практически к полному прекращению добычи газа в Западной Сибири и угрожает остановкой всего газоперерабатывающего комплекса региона.

Источник издания добавил, что в ЯНАО добывается около 80% российского газа и масштабы последствий происшествия на данный момент сложно спрогнозировать.

Взрыв на заводе "Газпрома" уже сказался на прокачке газа по трубопроводу "Ямал - Европа". По данным европейского газотранспортного оператора Gascade, за последние три часа прокачка снизилась до 1 млн кубометров в час с 2,2 млн.

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Газпром Российская Федерация пожар происшествие Взрыв
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