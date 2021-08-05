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Вибух на заводі "Газпрому" зупинив видобуток газу в Сибіру і знизив прокачування в Європу

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Москва, Четвер 05 серпня 2021 21:16
Вибух на заводі "Газпрому" зупинив видобуток газу в Сибіру і знизив прокачування в Європу Фото: вибух на заводі "Газпрому" зупинив видобуток газу в Сибіру (89.mchs.gov.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На заводі "Газпрому" в Західному Сибіру (Росія) стався потужний вибух, який викликав сильну пожежу. Подія призвела до зупинки видобутку газу в регіоні і зниження прокачування блакитного палива по трубопроводу "Ямал - Європа".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство "Лента".

Як розповіло джерело видання, вибух стався на заводі з підготовки газового конденсату до транспорту в Новому Уренгої (Ямало-Ненецький автономний округ), який знаходиться під управлінням ТОВ "Газпром перероблювання". За його словами, вибух був такої сили, що його відчули жителі за 20 кілометрів від епіцентру.

Співрозмовник агентства зазначив, що подія призвела практично до повного припинення видобутку газу в Західному Сибіру і загрожує зупинкою всього газопереробного комплексу регіону.

Джерело видання додало, що в ЯНАО видобувається близько 80% російського газу і масштаби наслідків події на цей час складно спрогнозувати.

Вибух на заводі "Газпрому" вже позначився на прокачуванні газу по трубопроводу "Ямал - Європа". За даними Європейського газотранспортного оператора Gascade, за останні три години прокачування знизилося до 1 млн кубометрів на годину з 2,2 млн.

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