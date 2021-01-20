ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Взрыв на Воскресенке в Киеве: полиция возбудила дело

Киев, Среда 20 января 2021 22:19
Взрыв на Воскресенке в Киеве: полиция возбудила дело
Фото: последствия взрыва (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители расследуют сегодняшний взрыв газа в многоэтажке на Воскресенке в Киеве. Из-за взрыва в квартире возбудили уголовное дело.

Об этом сообщила полиция Киева.

Дело по факту взрыва было возбуждено правоохранителями по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины. Инцидент квалифицировали как нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Фото: последствия взрыва (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, взрыв газа в квартире многоэтажки на Воскресенке прогремел сегодня утром. Взрыв произошел во время проведения сварочных работ. В результате инцидента никто не пострадал.

Добавим, сегодня в центре Мадрида произошел мощный взрыв в доме. Очевидцы распространили в соцсетях видео с места происшествия, на которых видно масштабы взрыва.

Как писало РБК-Украина, предварительной причиной взрыва в Мадриде считают утечку газа. В результате взрыва есть погибшие и раненые.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия КиевполициягазВзрыв

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь