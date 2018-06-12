Вибух у Сумах: суд арештував підозрюваного

Підозрюваний перебуватиме під вартою до 7 серпня

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному у вчиненні вибуху у нічному клубі "Луна" у Сумах без права внесення застави. Про це повідомляє портал "Судова влада".

"12 червня 2018 року слідчим суддею обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою громадянину В. без права внесення застави. Особа підозрюється у вчиненні декількох кримінальних правопорушень", - сказано у повідомленні.

Зокрема, підозрюваному інкримінують:

закінчений замах на вбивство двох або більше осіб, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб та з хуліганських мотивів (ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 7 ч. 2 ст. 115 КК України);

хуліганство із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України);

опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків (ч. 2 ст. 342 КК України);

незаконне поводження з бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 КК України).

Так, строк дії ухвали визначено до 16:00 сьомого серпня 2018 року.

Нагадаємо, число постраждалих у результаті вибуху у сумському нічному клубі "Луна" збільшилося до дев'яти осіб.