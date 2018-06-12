Вибух у Сумах: суд арештував підозрюваного

Підозрюваний перебуватиме під вартою до 7 серпня
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному у вчиненні вибуху у нічному клубі "Луна" у Сумах без права внесення застави. Про це повідомляє портал "Судова влада".
"12 червня 2018 року слідчим суддею обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою громадянину В. без права внесення застави. Особа підозрюється у вчиненні декількох кримінальних правопорушень", - сказано у повідомленні.
Зокрема, підозрюваному інкримінують:
Так, строк дії ухвали визначено до 16:00 сьомого серпня 2018 року.
Нагадаємо, число постраждалих у результаті вибуху у сумському нічному клубі "Луна" збільшилося до дев'яти осіб.