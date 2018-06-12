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Вибух у Сумах: суд арештував підозрюваного

НовиниНадзвичайні події    12.06.2018 - 14:42
Фото: місце вибуху в Сумах (su.npu.gov.ua)
Фото: місце вибуху в Сумах (su.npu.gov.ua)

Підозрюваний перебуватиме під вартою до 7 серпня

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному у вчиненні вибуху у нічному клубі "Луна" у Сумах без права внесення застави. Про це повідомляє портал "Судова влада".

"12 червня 2018 року слідчим суддею обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою громадянину В. без права внесення застави. Особа підозрюється у вчиненні декількох кримінальних правопорушень", - сказано у повідомленні.

Зокрема, підозрюваному інкримінують:

  • закінчений замах на вбивство двох або більше осіб, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб та з хуліганських мотивів (ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 7 ч. 2 ст. 115 КК України);
  • хуліганство із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України);
  • опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків (ч. 2 ст. 342 КК України);
  • незаконне поводження з бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 КК України).

Так, строк дії ухвали визначено до 16:00 сьомого серпня 2018 року.

Нагадаємо, число постраждалих у результаті вибуху у сумському нічному клубі "Луна" збільшилося до дев'яти осіб.

Вибух у Сумах: зловмиснику повідомили про підозру Опубліковано відео вибуху в нічному клубі у Сумах
Теги публікації: Суми, арешт, Суд, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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