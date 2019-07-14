ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вибух у Рівненській області: у дворі виявлено склад боєприпасів

Новини » Суспільство    14.07.2019 - 16:59
Вибух у Рівненській області: у дворі виявлено склад боєприпасів
Фото (facebook.com/police.in.Rivne.region/)

В результаті вибуху в Рівненській області 13 липня загинули двоє дітей

У дворі будинку 59-річного жителя Смиги Рівненської області, де 13 липня в результаті вибуху загинули двоє малолітніх дітей, виявили склад боєприпасів Другої Світової війни. Про це повідомляє пресс-служба поліції області.

Працівники вибухотехнічного відділу ГУ Національної поліції та піротехніки Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій вилучені знешкоджують вибухові предмети у віддалених місцях. Зараз точна кількість вибухонебезпечних предметів ще встановлюється.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що в Рівненській області в результаті вибуху невідомого предмета загинули двоє дітей 11 і 13 років. Інцидент стався в селищі Смига в суботу, 13 липня. В результаті вибуху в підсобному приміщенні загинули двоє дітей - 13-річний хлопчик і 11-річна дівчинка.

За словами першого заступника Нацполиции В'ячеслава Аброськіна, діти з сейфу, який знаходився в підсобному приміщенні домогосподарства їх діда, взяли невідомий предмет, який здетонував. 59-річний чоловік займався збором металобрухту, а також притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами.

У Рівненській області від вибуху загинули діти У Рівненській області вилучили найбільший арсенал боєприпасів
Новини України Рівненська область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся