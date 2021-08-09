Взрыв на Позняках: полиция завершила досудебное расследование

Прокуратура Киева завершила досудебное расследование в отношении 5 служебных лиц АО "Киевгаз", которые причастны к взрыву жилого дома на Позняках. В ближайшее время дело будет передано в суд.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры .

Напомним, что взрыв газа в жилом доме на Позняках привел к разрушению конструкции, гибели пятерых человек и травмирование трех. Согласно данным следствия, к инциденту причастны служебные лица АО "Киевгаз", которые проигнорировали требования относительно:

правил безопасности систем газоснабжения;

кодекса газораспределительных систем.

"Среди подозреваемых - первый заместитель председателя правления АО "Киевгаз", трое главных инженеров Управлений эксплуатации газового хозяйства и начальник службы охраны труда",- отмечает пресс-служба.

Вышеуказанным лицам объявлено о завершении следствия и уже в ближайшее время дело будет направлено в суд.