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Взрыв на Позняках: полиция завершила досудебное расследование

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Киев, Понедельник 09 августа 2021 14:52
Взрыв на Позняках: полиция завершила досудебное расследование Фото: полиция завершила досудебное расследование по взрыву на Позняках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Прокуратура Киева завершила досудебное расследование в отношении 5 служебных лиц АО "Киевгаз", которые причастны к взрыву жилого дома на Позняках. В ближайшее время дело будет передано в суд.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Напомним, что взрыв газа в жилом доме на Позняках привел к разрушению конструкции, гибели пятерых человек и травмирование трех. Согласно данным следствия, к инциденту причастны служебные лица АО "Киевгаз", которые проигнорировали требования относительно:

  • правил безопасности систем газоснабжения;
  • кодекса газораспределительных систем.

"Среди подозреваемых - первый заместитель председателя правления АО "Киевгаз", трое главных инженеров Управлений эксплуатации газового хозяйства и начальник службы охраны труда",- отмечает пресс-служба.

Вышеуказанным лицам объявлено о завершении следствия и уже в ближайшее время дело будет направлено в суд.

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Позняки Взрыв
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